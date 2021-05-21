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Gündem Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş
Gündem

Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş

İslam düşmanı ve terör destekçisi BirGün paçavrası, bu kez köy okulunda eğitim veren cami hocasına ve çarşaflı eşine kafayı taktı. Kanuna aykırı olmadığı halde söz konusu durum üzerinden algı oluşturmaya çalışan BirGün, MEB’in yaptığı açıklamadan da rahatsız oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 14:02:00 - 2021-05-21 14:04:26
Özgürlük bekçilerine bak hele! Mini eteklisi değil çarşaflısı sorunmuş

 yeniakit.com.tr 

Konu mini etek olunca özgürlük bekçisi kesilen muhalif medyanın, İslami değerlere tahammül edememesi ve söz konusu İslam olunca özgürlük hakkı tanıyamaması dikkatlerden kaçmıyor. Batıl bir ideolojiyi savunmanın getirdiği çelişkili ruh halini her fırsatta sergileyen muhalif basının bayrak taşıyanı BirGün, bu kez de bir cami hocası ve çarşaflı eşine kafayı taktı.

Antalya Finike’de yüz yüze eğitimin başlamasının ardından dört köy okulunun ikisinde köy imamlarının, diğer ikisinde ise eşlerinin ders vermesi CHP’ye ve muhalif basına battı.

Konu, TBMM gündemine de taşındı. CHP Milletvekili Cavit Arı, “İmamın eşi ilahiyat mezunu, üniversite mezunu olduğu için görevlendirdi’ denilerek bilgilendirme yapılması asla kabul edilemez” diyerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuya açıklık getirmesini istedi.

Arı, Bakan Selçuk’a, “Bu görevlendirme yasal olarak mümkün müdür? İmam eşinin derslere yüzünü tamamen kapatacak şekilde çarşafla girmesine neden olan Finike İlçe Milli Eğitim Müdürü ve ilgililer hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır?” sorularını yöneltti.

Bakan Selçuk konunun kanuni olduğunu ve hiçbir şikayet olmadığını söyleyerek, uygulamanın yasal olduğunu ortaya koydu.

Konuyu okuyucularına duyuran BirGün, “Çarşaflı öğretmen sorun değilmiş!” başlığıyla rahatsızlığını dile getirdi.

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Yorumlar

k.c

'birgün' de hesap verecek
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