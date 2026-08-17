Özgür şimdi de CHP'nin üyelerine göz dikti! WhatsApp gruplarından ‘istifa edip gelin’ ısrarı

Özgür Özel ve ekibinin gözünü bu kez CHP'nin mevcut üyelerine çevirdiği öğrenildi. İl-ilçe başkanlarına “Kurultaya kadar CHP'nin üye sayısını geçelim” talimatı gittiği, Yeni Partili yerel siyasilerin de CHP'deki istifa sayılarını artırabilmek için adeta mücadele içerisine girdiği bildirildi.

CHP'nin il başkanlıklarını talan edip meclis grubu kasasını boşaltan, sosyal medya hesaplarını da gasp ederek Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin CHP içerisine yönelik provokatif hamleleri devam ediyor.

Yeni Parti'de kuruluş kurultayının tarihi konusunda ekim ayı işaret ediliyor. Kurultayı gövde gösterisine dönüştürmeyi hedefleyen parti yönetiminin, gözünü CHP'li mevcut üyelere diktiği öğrenildi. Ekim ayına kadar CHP'nin üye sayısı geride bırakılarak, muhalif seçmenler üzerinde "Yeni CHP biziz" algısı oluşturulmaya çalışılacak.

ÖRGÜTLERE ÇOKTAN TALİMAT GİTTİ

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, bu kapsamda Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin başta olmak üzere Yeni Partili kurmayların il-ilçe başkanlarıyla yoğun temasta olduğu, üye katılımlarını artırabilmek için görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Genel merkezden il-ilçe başkanlarına "Kuruluş kurultayına kadar CHP'nin üye sayısını geçelim, üye katılımlarına yoğun mesai harcayalım" talimatı verildiği iddia ediliyor.

HEDEF BİLE BELİRLEDİLER

CHP'nin mutlak butlan kararı öncesi 2 milyona yakın üyesi bulunuyordu. Bu kapsamda Yeni Parti'nin ekim ayına kadar CHP'den en az 1,5 milyon üyeyi kendi safına çekme hedefi olduğu öğrenildi. Yeni Partili yerel siyasilerin de hem telefonla hem de WhatsApp grupları üzerinden CHP üyelerine ısrarlı girişimleri olduğu, CHP'den istifaları artırmak için adeta mücadele içerisine girdikleri aktarıldı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de TBMM'deki son grup toplantısında CHP içerisinde kalan üyeleri istifaya çağırarak gündem olmuştu. Kürsü konuşmasında Özel, "Butlancılardan, cuntacılardan kurtulun, Yeni Partimize buyrun" diyerek CHP içerisinde istifa dalgası başlatmaya çalışmış, söz konusu ifadeler CHP yönetimi tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.