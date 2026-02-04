Simpsonlar'ın 25 yıl önceki tahmini gündem oldu! Epstein detayı kan dondurdu!
Tüm dünyada gündem olan Epstein adası ile ilgili, 2000 yılında Simson'lar çizgi dizisinde sahne sosyal medyada büyük şaşkınlığa neden oldu.
Pedofil milyarder Jeffrey Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyada pek çok eski iddia ve komplo teorisi tekrar sosyal medyada gündem oldu.
3 milyon sayfalık belgelerde ortaya çıkan skandalların ardından, ABD’nin uzun soluklu çocuk dizisi The Simpsons’ta yer alan bir sahnenin Epstein skandalını neredeyse kelimesi kelimesine tarif etmesi dünya kamuoyuna bomba gibi düştü.
Dizinin 3 aralık 2000 yılında 12. sezon 6. bölümü "The Computer Wore Menace Shoes'da arka planda yer alan bir tabela üzerinde şu dikkat çekici ifade yer alıyor:
BİR ADADA DÜNYAYI YÖNETİYORLAR "Dikkat: Bir yerlerde, bir adadaki bazı çılgın tipler gizlice dünyayı yönetiyor."
SİMPSONLAR BUNU DA MI BİLDİ?
Bu ifadenin, Epstein'in Karayipler'deki Little St. James adasında kurduğu, dünya liderlerini, milyarderleri ve ünlü isimleri ağırladığı şantaj ve suç ağıyla olan benzerliği, komplo teorilerini yeniden gündeme getirdi. / kaynak: haber7
