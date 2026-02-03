İlk anlaşma haberi geldi: Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık enerji anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretten ilk anlaşma haberi geldi. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ilk kısmı 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeren 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşması imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülkenin heyetlerinin takdiminin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Yemame Sarayı'nda bir araya gelerek, heyetler arası görüşmeye katıldı.
2 MİLYAR DOLARLIK ENERJİ ANLAŞMASI
Resmi ziyaretten ilk anlaşma haberi geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suudi Arabistan ile 2 milyar dolarlık bir enerji yatırımı anlaşmasının imzalandığını açıkladı. Anlaşma, ilk kısmında 2 bin megavatlık güneş enerjisi projelerini içeriyor.
