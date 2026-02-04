Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojik tahminlere göre Şubat ayının ilk günleri buz gibi olacak. 5 şehirde ise sis etkili olacak. İşte o şehirler...
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı ülkenin geri kalanında daha yüksek bir oranda güneşli bir hava yerini alıyor. Ülkemizin çeşitli şehirleri de yaygınlaşan yoğun sis ve pus tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 şehrimizi ise oluşabilecek sis hakkında uyardı.
İşte 5 Şubat 2026 Perşembe günü sis ve pusun beklendiği o şehirler...
Çorum Amasya
Tokat Gümüşhane
Bayburt
Pus uyarısı bulunan şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.
