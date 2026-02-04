  • İSTANBUL
Türkiye
7
Yeniakit Publisher
Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son hava tahmin raporunu paylaştı. Meteorolojik tahminlere göre Şubat ayının ilk günleri buz gibi olacak. 5 şehirde ise sis etkili olacak. İşte o şehirler...

#1
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye'nin doğu kesimlerinde kar yağışı ülkenin geri kalanında daha yüksek bir oranda güneşli bir hava yerini alıyor. Ülkemizin çeşitli şehirleri de yaygınlaşan yoğun sis ve pus tehlikesiyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 şehrimizi ise oluşabilecek sis hakkında uyardı.

#2
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

İşte 5 Şubat 2026 Perşembe günü sis ve pusun beklendiği o şehirler...

#3
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Çorum Amasya

#4
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Tokat Gümüşhane

#5
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Bayburt

#6
Foto - Meteoroloji’den 5 il için sis ve pus uyarısı

Pus uyarısı bulunan şehirler MGM'nin tahmin haritasında da böyle gösterildi.

