Doğanın sessiz tanığı! Havadan görüntülendi, herkes aynı detaya takıldı

Türkiye’nin nadir yaban hayatı zenginliklerinden biri olan vaşak, bu kez Artvin’in yüksek kesimlerinde kayda geçen sıra dışı bir anla objektiflere yansıdı.

Gebe olduğu fark edildi

Artvin’in dağlarında gebe bir vaşak havadan görüntülendi. Vaşağın dronu fark ettiği anda durup kendisini görüntüleyen cihazı izlemesi de kameraya yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), bu eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından "Dağların zirvesinde bu kez gebe bir vaşakla kesişti yolumuz" ifadeleriyle paylaştı.