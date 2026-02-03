  • İSTANBUL
Dünyanın gözü Abu Dabi’de: ABD, Rusya ve Ukrayna barış için aynı masada!

Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için yürütülen "agresif diplomasinin" yeni durağını açıkladı. Çarşamba günü Abu Dabi'de gerçekleştirilecek kritik üçlü zirveye, Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner başkanlık edecek.

Rusya ile Ukrayna arasındaki kanlı savaşı sona erdirmek için yürütülen diplomatik trafik, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi’de kritik bir aşamaya geçiyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Çarşamba günü gerçekleşecek üçlü zirvenin barış anlaşması yolunda atılan en somut adımlardan biri olacağını duyurdu.

TRUMP'IN "B SQUAD"I SAHADA

Basın toplantısında konuşan Sözcü Leavitt, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu’da "imkansızı başaran" ekibi Steve Witkoff ve Jared Kushner’i bu kez Avrupa’daki savaşı durdurmak için görevlendirdiğini belirtti. Leavitt, "Başkan Trump, bu iki ismin tecrübesine güveniyor; Orta Doğu'daki başarıyı Ukrayna-Rusya hattına taşımayı hedefliyoruz," dedi.

BOMBALAMA RİCASINA MOSKOVA'DAN SALDIRI YANITI

Toplantıda dikkat çeken bir diğer konu ise Trump’ın geçtiğimiz günlerde Vladimir Putin’den "Ukrayna’yı bir hafta vurmamasını" rica etmesiydi. Bu talebe rağmen Rusya’nın bugün Ukrayna’ya yeni saldırılar düzenlemesine değinen Leavitt, "Başkan bu duruma üzüldü ancak şaşırmadı. Bu acımasız savaşın durması için tek yolun diplomatik masadan geçtiğine inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

KRİTİK HEYETLER MASADA

24 Ocak'ta yapılan ilk görüşmenin ardından gerçekleşecek olan bu ikinci zirvede, masadaki isimler stratejik önem taşıyor:

  • ABD: Steve Witkoff, Jared Kushner ve Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll.

  • Ukrayna: Ulusal Güvenlik Sekreteri Rüstem Umerov ve İstihbarat Başkanı Kirilo Budanov.

  • Rusya: GRU (Askeri İstihbarat) Başkanı İgor Kostyukov.

Görüşmelerin ana gündem maddesinin, kalıcı bir ateşkesin şartları ve sınır güvenliği olması bekleniyor.

