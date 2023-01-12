Özgür Özel’in iftira attığı Emin Şen açıklama yaptı. "Özgür Özel dersine çalışmamış"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı olduğunu söylediği Emin Şen’in bakanlıktan yüzbinlerce dolarlık ihaleler aldığı ve 8 bin kişilik bir 'troll ordusu' ile bakanlık çalışanlarına sosyal medya eğitimleri verdiğini söyledi.

İddiaların odağındaki Emin Şen ilk kez Odatv'ye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL İYİ ÇALIŞMAMIŞ"

Özgür Özel'in dersine iyi çalışmadığını ifade eden Emin Şen şunları söyledi:

"Ben bakanlık müşaviri değilim. Komple faturaların önemli kısmı başka şirketlere ait. Avukatım hazırlık yapıyor. Süleyman Soylu'ya danışmanlık verdiğim doğru. Resmi müşavirlik, memurluk yaptığım iddiaları doğru değil. Söylediklerinin hemen hepsi hezeyan. Bu arada yanlış bir şey yaptı. Başka bir şirketin faturalarını koydu. Koyduğu faturaların çoğu CHP'li belediyeler. O şirketler de açıklama yapacak. Özgür Özel dersine çalışmadan çok büyük hata yaptı. Müsaade ederseniz avukatlarım hazırlık yapıyor."

"AVUKATLARIM DEĞERLENDİRİYOR"

"Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunacak mısınız" sorusuna yanıt veren Emin Şen, "Avukat arkadaşlarımız değerlendiriyor" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde de Emin Şen'in Bakan Danışmanı olarak görev aldığı yazılı.