Özgür Özel’in en önemli seçim vaadi can yakmaya devam ediyor: ‘Burada içmeyin’ dedi, öldürüldü!

Antalya'da güvenlik görevlisi Tahsin Göker (26), Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’taki çalıştığı otelin önünde içki içen Eyüp T. (20) ve arkadaşı H.S.'yi burada içki içmemeleri konusunda uyardı. Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S., kaçtı. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Göker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

İKİ HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

Eyüp T.'nin" uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak", H.S'nin ise "yaralama" suçlarından sabıka kayıtlarının olduğu da öğrenildi.