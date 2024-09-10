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Gündem Özgür Özel’in ayağını kim kırdı? Minik destekçilerinin diline düştü
Gündem

Özgür Özel’in ayağını kim kırdı? Minik destekçilerinin diline düştü

Yeniakit Publisher
2024-09-10 01:05:00 -
Özgür Özel’in ayağını kim kırdı? Minik destekçilerinin diline düştü

Geçtiğimiz ay ayağı kıralan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, minik destekçilerinin bile diline düştü. Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, Özel'i dedikodu malzemesi yaptı.

Son olarak geçen ay yaşanan ayağının kırılması hadisesiyle ilgili dedikodu kervanına Genç Parti de katıldı. Kulislerde konuşulanlara göre Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, gazete ve televizyonların yetkilileriyle bir yemekte Özel’le ilgili dedikoduları gerçekmiş gibi aktardı.

CHP’de Özgür Özel, içerideki dinamiklerle mücadelenin yanı sıra, yerel seçimde CHP’ye destek veren irili ufaklı partilerle de mücadele eder hale geldi. Son olarak geçen ay yaşanan ayağının kırılması hadisesiyle ilgili dedikodu kervanına Genç Parti de katıldı. Kulislerde konuşulanlara göre Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, gazete ve televizyonların yetkilileriyle bir yemekte Özel’le ilgili dedikoduları gerçekmiş gibi aktardı.

101’nci kuruluş yılını kutlayan Cumhuriyet Halk Partisi’nde sular durulmuyor. İç çekişmelerin öne çıktığı partide, Genel Başkan Özgür Özel’in ayağının kırılmasıyla ilgili dedikodular da bir türlü bitmiyor.

Bugüne kadar Özgür Özel’in özel hayatıyla ilgili kimi iddialar, CHP’ye muhalif bazı isimler tarafından sosyal medyada dile getirilmişti. CHP tarafı konuyu görmezden gelmeyi tercih etmiş, hatta Özgür Özel’in ayakonunun da tam üstü kapandı derken tartışma CHP’nin müttefiklerine yansıdı.

Yerel seçimden önce CHP’ye desteğini Özgür Özel’i ziyaret ederek açıklayan Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, Özel’in ayağının kırılmasıyla ilgili ortaya atılan belaltı iddiaları çeşitli gazete ve televizyonların temsilcileriyle buluştuğu bir yemekte gündeme getirdi. Partideki kimi muhalifler, Özgür Özel’in CHP’deki bir isimle gayrimeşru ilişki içinde olduğunu, daha sonra bu kişiyi belediye başkanı yaptırdığını, ayağının ise bu ilişki ortaya çıkınca belediye başkanının babası ile olan tartışma sırasında kırıldığını öne sürmüşler ama herhangi bir kanıt sunamamışlardı. Özgür Özel de çeşitli iddialara yanıt vermek adına ayak röntgeninin fotoğraflarını Veli Ağbaba üzerinden paylaşmıştı.

‘DUYMAMIŞSINIZDIR’ DEYİP TWİTTER’DA DOLAŞAN İDDİALARI TEKRARLADI

Burçin Şahindur’un bu iddiaları detaylarıyla birlikte gazetecilere İstanbul’da bir otelde kurulan yemek masasında anlattığı, zaten yazılmış-çizilmiş olan söz konusu iddiaları “Bakın size çok ilginç bir şey anlatayım, hiçbiriniz bunu duymadığınıza eminim” diyerek anlattığı ileri sürüldü.

‘CHP ÇOK KARIŞACAK’ DEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ayağının kırılması olayıyla ilgili anlattıkları, sosyal medyada kimi çevrelerce “CHP trolleri” olarak adlandırılan kişilerin anlattıklarından öteye gidemeyen, hatta birebir bu kişilerin iddialarını ezbere anlatan Şahindur’un “CHP’nin içi çok karışacak” ifadeleri de geceye damgasını vurdu.

İKİLİ BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRMİŞLERDİ

Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi henüz koltuğuna yeni oturmuş olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etmişti ve ikili fotoğraf çektirmişti.

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