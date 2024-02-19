İdris Günaydın’ın “Özgür Özel’in acı günü” başlıklı yazısı;

Bu başlığı okuyunca acaba bir yakını mı ölmüş diye sorarsınız?

Eğer bir yakını öldüyse bu haber televizyonlardan, gazetelerden, sosyal medyadan geçmeden bu yazarın kulağına nereden gelmiş diye haklı olarak sorarsınız.

Bunların hiçbiri değil.

Özgür Özel’in en acı günü bu yazıyı okuduğunda olacak. Veya biri ona bu yazıdan haber verirse olacak.

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Merak ettiniz değil mi?

Normaldir. Yazarın bir hüneri de merak uyandırmaktır. Yazının başlığından, giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden ve hatta ana fikrinden bir merak.

Günlerden 9 Şubat 2024... Cuma Namazını kıldığım camiden çıkınca caminin altında bulunan ve özenle yapılmış “anaokulu”nda okuyan minnacık çocuklar teneffüse çıkmışlar oynuyorlardı.

Merak ettim araştırdım. Giresun merkezde 350 civarında anaokulu öğrencisi Diyanete bağlı yerlerde okuyorlar.

Giresun’un tamamında 1018.

Hocalarının tamamı formasyon almış kimseler. Türkiye genelinde bu sayının 250.000 civarında olduğunu öğrendim.

Çok güzel bir ilginin olduğunu ve halkın hem evine yakın olması hem de ücretsiz olması hasebiyle buraları tercih ettiğini öğrendim. (Yemek ücreti hariç)

Burada öğrencilere ne öğretiliyor? O yaştaki çocuk için müfredat neyi emrediyorsa o.

Bunun yanında mutlaka şunlar da öğretiliyordur: “Anne babanıza ve büyüklerinize saygılı olun. Bir işe veya yemeğe başlarken besmeleyle başlayın. Çalışmak ibadettir. Kimseye kötülük yapıp zarar vermeyin ki Allah da sizi sevsin. Bizi Allah yarattı. Peygamberimizin adı Hz. Muhammed’dir. Peygamberimiz çocukları çok severdi…”

Peki buraya kimler çocuklarını göndermez?

Muhtemelen bir kısım CHP’liler, Kemalistler, Laikperestler, Leaniler, Safeviler ve gayrimüslimler…

Özgür Özel ile ne alakası var bu konunun?

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