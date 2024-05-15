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Medya Özgür Özel’i bekleyen büyük sınav! Bakalım o konuda ne hamle yapacak
Medya

Özgür Özel’i bekleyen büyük sınav! Bakalım o konuda ne hamle yapacak

Yeniakit Publisher
2024-05-15 11:45:00 -
Özgür Özel’i bekleyen büyük sınav! Bakalım o konuda ne hamle yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerle iç ve dış politikada yumuşak bir güç sergileyerek Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirmeyi amaçlıyor. Özel'in dış politikaya verdiği önem, yurtdışı ziyaretleri ve Türkiye'nin jeopolitik konumundaki hassas dengeler üzerinde etkili olma çabası dikkat çekiyor. Özel’in yeni liderlik tarzının inceliklerine işaret eden Star yazarı M. Yalçın Yılmaz, CHP Genel Başkanı’nın asıl sınavı DEM Parti karşısında vereceğini belirtti. Yılmaz, “Partisinin kent uzlaşısı modeli ile ittifak içine girdiği DEM Parti'nin toplumu rahatsız edecek eylemlerine karşı Özgür Özel'in yapacağı beyanlar da dikkatle takip edilecek. Önümüzdeki dönemde Özgür Özel DEM Parti'nin aktörlerini dizginleyebilecek mi birlikte göreceğiz” dedi. Yılmaz, özetle şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmelerle iç ve dış politikada yumuşak bir güç sergileyerek Türkiye'nin siyasi atmosferini değiştirmeyi amaçlıyor. Özel'in dış politikaya verdiği önem, yurtdışı ziyaretleri ve Türkiye'nin jeopolitik konumundaki hassas dengeler üzerinde etkili olma çabası dikkat çekiyor. Özel’in yeni liderlik tarzının inceliklerine işaret eden Star yazarı M. Yalçın Yılmaz, CHP Genel Başkanı’nın asıl sınavı DEM Parti karşısında vereceğini belirtti. Yılmaz, “Partisinin kent uzlaşısı modeli ile ittifak içine girdiği DEM Parti'nin toplumu rahatsız edecek eylemlerine karşı Özgür Özel'in yapacağı beyanlar da dikkatle takip edilecek. Önümüzdeki dönemde Özgür Özel DEM Parti'nin aktörlerini dizginleyebilecek mi birlikte göreceğiz” dedi. Yılmaz, özetle şunları kaydetti:

“(…) Özgür Özel'in Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önceleyen duruşu nasıl bir çizgide devam edecek göreceğiz. Özellikle yabancı düşmanlığında öne çıkan bazı belediye başkanlarını ikaz etmesi çok önemli. Ülkemizin imajını zedeleyen belediye başkanlarının yabancıların su ve nikah ücretlerine fahiş zamlar yapması kabul edilemez boyutlara ulaştı. Özel'in parti içindeki otoritesini ispatlayacağı kritik bir eşik bu politikalar.

TSK'nın yurtdışındaki görev süresini uzatan tezkerelerde Kılıçdaroğlu, partisini "red" oyu vermeye zorlamıştı. Özgür Özel'in turnusol kağıdı ise tezkere oylamalarında belli olacak.

Partisinin kent uzlaşısı modeli ile ittifak içine girdiği DEM Parti'nin toplumu rahatsız edecek eylemlerine karşı Özgür Özel'in yapacağı beyanlar da dikkatle takip edilecek. Önümüzdeki dönemde Özgür Özel DEM Parti'nin aktörlerini dizginleyebilecek mi birlikte göreceğiz.”
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