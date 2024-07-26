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Siyaset Özgür Özel’e müthiş kapak! “Eğer gücün yetiyorsa…”
Siyaset

Özgür Özel’e müthiş kapak! “Eğer gücün yetiyorsa…”

Yeniakit Publisher
2024-07-26 14:17:00 -
Özgür Özel’e müthiş kapak! "Eğer gücün yetiyorsa…"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in SGK açıklamasına cevap veren AK Partili Hamza Dağ, belediye başkanlarının Özel’i umursamadan akraba istihdamı yapmalarına ve Özel’in traktör yalanına gönderme yaparak, “Sn. Özel hamaseti ve ‘Her çiftçiye traktör’ yalanında olduğu gibi ‘Çarpıcı olsun diye’ beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, prim borcu olan belediyelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcu 96 Milyar TL’ye ulaşmış durumda. Borçların yüzde 67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait" dedi.

Bakan Işıkhan, SGK’ya en fazla prim borcu olan beş belediyenin tamamının da CHP’li olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik “Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz SGK’ya olan birikmiş borçlarını ödesin” sözlerine yanıt verdiği yanıtta, en borçlu beş belediyenin AK Parti'den CHP’ye geçen belediyeler olduğunu öne sürdü.

Özel'in iddialarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Özel'i yalanlayan Dağ, "İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan beş belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu beş belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir." ifadelerini kullandı.
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Özel'in seçimler öncesinde çiftçilere verdiği 'bedava traktör' sözünü anımsatan Dağ, paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kaldı ki bu durum sadece CHP’li belediyeler için geçerli bir uygulama değildir. Türkiye’de tüm belediyeler için geçerlidir. Özel sektör ve kamu kurumları nasıl SGK borçlarını ödemekle yükümlüyse belediyeler de aynı şekilde bu borçları ödemekle yükümlüdür.

Sn. Özel hamaseti ve “Her çiftçiye traktör” yalanında olduğu gibi “Çarpıcı olsun diye” beyhude nutuk çekmeyi bırakmalı, belediye başkanlarına -eğer gücü yetiyorsa- bu borçları derhal ödeme talimatı vermelidir"

2019 seçim döneminde “CHP'den her çiftçiye bedava traktör” vaadinde bulunmasının ardından “O cümleyi çarpıcı olsun diye yazdık” diyen Özgür Özel, seçim kazanmak için yalan söylediklerini itiraf etmişti. Aynı zamanda Özel, CHP’li belediyelerdeki akraba istihdamlarını yasaklamış ancak CHP’li başkanlar Özel’i umursamamıştı.

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