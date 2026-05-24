Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek

Buğra Kardan İstanbul

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin mutlak butlan kararı sonrası provokasyona soyunan, yerli ve milli sermayeyi hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’in “imdat” çığlığına Haçlı efendileri koştu. Avrupa’da kapı kapı dolaşarak ülkeyi şikâyet eden Özel’in ağzıyla konuşan AP Raportörü Nacho Sanchez Amor, “Mutlak butlanla Türkiye’de karanlık döneme giriliyor” yaygarası kopardı. Şaibeli adımlara kör kalarak iktidarın yargıya müdahale ettiği yalanını dillendiren Sanchez’e öfke dinmezken, AB Dış İlişkiler Servisi, “Hukuk muhalefeti sindirmek için kullanılmamalı” çıkışını yapma küstahlığında bulundu.

PARTİ KAPATILIRKEN NERDEYDİNİZ!

Avrupa Demokratları Partisi, Sosyalist Enternasyonel de “Türkiye’de demokrasiye darbe vuruluyor” diyecek kadar küçüldü. İngiliz Reuters ve Financial Times, Amerikan Associated Press, Alman Die Welt ise Özel’in papağanlığını yaptı. Böylece yolsuzluk zanlısı İmamoğlu ve Özel’in ecnebilere boşuna ağlayıp sızlamadığı, yalvarıp yakarmadığı tescillenirken, CHP’lilerin, Türkiye düşmanlarının söylemlerine sarılan Haçlı artıklarına tepki sel oldu. Siyasi analistler, iktidarı yıpratma ve yargıyı itibarsızlaştırmaya kalkan Batı medyası ve politikacılarına ateş püskürdüler. “Haddinizi bilin. Türkiye’yi bırakın da kendi hukuksuzluklarınıza bakın” dediler.

TÜRKİYE’Yİ BIRAKIN, EVİNİZE BAKIN

Akit’e konuşan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, şunları dile getirdi: “Mutlak butlan Türkiye’yi ilgilendiren bir husus, iç siyasetin konusu. Batılılarca bununla ilgili konum alınması şaşırtıcı değil. Amaç dış el olarak Türkiye’ye baskı yapmak. Bir nevi ‘tarafız’ demek. Özel’in BBC’ye verdiği mülakat hatırımızda. O mülakatta Özel, İngilizlere ‘Terk edilmişlik hissine kapıldık’ diye sitem etti. Yine The Economist’e Türkiye’yi karalama cüretinde bulundu. Şu anda da bunun karşılığını buluyor. AP Raportörü, Sosyalist Enternasyonel’in Özel’in ağzıyla konuşmasını böyle okumalı. Tabii Türkiye’nin savunma sanayiinde yaptığı atılımın, enerjide tam bağımsızlık hedefine kararlı yürüyüşün Batılıları rahatsız ettiği akıldan çıkarılmamalı. Savunma sanayiinde ve enerjide yakalanan ivme, Avrupalıların stratejileriyle çelişiyor. Doğal olarak bunlarda korku ve öfke kabarıyor. CHP’nin içinde bulunduğu karmaşadan yararlanarak Türkiye’ye yükleniyorlar. Türkiye’nin dünyada, bölgede kuvvetlenmesi Avrupa sağını da solunu da rahatsız ediyor. Sömürge alanının daralması Avrupalıları, CHP’lilerin argümanlarından faydalanmaya itiyor. Ancak evvela samimi olmaları gerektiğini bilmeliler. Çifte standardı bırakmalı, evlerine çekidüzen vermeliler. Kendi usulsüzlüklerini, hukuk dışılıklarını örterken Türkiye’ye saldırmasınlar. Akıllarınca iç cephede gedik açmaya çalışıyorlar ama boşuna uğraşıyorlar.”

GERÇEKLERİ ARAŞTIRSINLAR

Siyasal İletişimci Ferhat Murat da şunları ifade etti: “Türkiye’de yargılamaları takip etmenin önünde mani yoktur. Araştırmalar yaparak mutlak butlan kararının alınma nedenini anlamak mümkündür. Avrupalılara önerimiz tek CHP’lileri dinlememeleridir. Burada niyet önemlidir. AB, Türkiye’yi karşısına alamıyor ama güçlü görmeye de tahammül edemiyor. İşte mutlak butlan kararının ardından gelen yanlı yorumlar bu tahammülsüzlüğün ürünü. Le Pen yolsuzluktan hapis yattığında demokrasiye müdahale olmuyor ama bizde mutlak butlan kararı alınınca siyaset yargıyı yönlendiriyormuş gibi bir hava estiriliyor. Ne hikmetse yolsuzluk yargılamaları Almanya ve İspanya’da normal, Türkiye’de anormal karşılanıyor. Türkiye de onlar gibi kamunun parasını korumakla yükümlüdür. Sosyalist Enternasyonel’in açıklamalarını duyuyoruz. Sosyalist Enternasyonel’e ‘Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde aracının iç dizaynının Uşak Belediyesi’nce gerçekleştirilmesine’ ne diyorsunuz diye sormaktan kendimizi alamıyoruz. AP Raportörü’nün itirafları ve delillere bakıp bakmadığını merak ediyoruz. Mahkemeye veren de verilen de ihbar eden de edilen de CHP’lidir. CHP’liler, mahkemeye gitmese karar çıkmayacaktı. CHP’liler, yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasa böyle bir tablo belirmeyecekti. Batılılara tavsiyemiz Özel ve ekibinin cümlelerini tekrar etmemeleridir. Hülâsa Türkiye’nin dünyada ve bölgede attığı adımların AB tarafından hoş karşılanmadığı kuşkusuz. Türkiye’nin Belçika, Fransa gibi ülkelerin aksine Afrika’da ahlâklı diplomasi yürütmesinden rahatsızlık duyulduğu tartışmasız. Ancak Türkiye’nin AB’nin güvenliği için ne denli önemli olduğu da kuşkusuz. O nedenle Avrupa, dönem dönem belli meseleleri bahane ederek ülkemize baskı uygulamaya çalışıyor.”