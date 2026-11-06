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Özgür Özel'e cevap bekleyen sorular

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Özgür Özel'e cevap bekleyen sorular

Gazetemiz okurlarından Süleyman Akıllı 'Özgür Özel'e cevap bekleyen sorular' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Siyasette hesap sorma zamanı geldiğinde demokrasi nutukları yeterli olmayacaktır!

Türkiye siyaseti bugün yine kamuoyunun cevap beklediği ciddi iddialarla karşı karşıya. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in adı, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’ün savcılık ifadesinde dile getirdiği para teslimatı iddialarıyla gündeme geldi.

İddialara göre, partinin genel merkezinin tefrişatı için 250 bin doların Özel’in aracına bırakıldığı, parti otobüsünün iç tasarımı ve ses sistemi için de 250 bin dolar veya avro tutarında başka bir ödeme yapıldığı öne sürülüyor. Ayrıca 100 bin dolarlık başka bir teslimat iddiası da kamuoyuna yansıdı.

Elbette bunlar henüz kanıtlanmış suçlar değil. Ancak böylesine büyük meblağlardan söz edilen iddialar karşısında kamuoyunun tatmin edici cevaplar beklemesi son derece doğaldır.

 

Peki, siyasetin şeffaflık iddiası nerede başlıyor, nerede bitiyor?

Yıllardır ülkenin yönetimine talip olan, iktidara gelmesi hâlinde hesap verebilirlik vaat eden bir siyasi hareketin, kendi mali kaynakları ve harcamaları konusunda da aynı hassasiyeti göstermesi gerekmez mi?

Bir siyasi partinin genel merkezinin tefrişatından otobüsünün donanımına kadar bütün harcamalarının kaynağı, faturaları ve muhasebe kayıtları açık olmalıdır. Mesele yalnızca bir genel başkanın şahsı değildir.

Mesele, o genel başkanın temsil ettiği siyasi yapının kamuoyuna karşı taşıdığı sorumluluktur.

 

Üstelik geçmişten bugüne taşınan siyasi kadroların ve yönetim anlayışlarının da bu tablonun dışında tutulması mümkün değildir. İsimler değişebilir, tabelalar değişebilir, siyasi söylemler yenilenebilir. Fakat şeffaflık ve hesap verme yükümlülüğü değişmez.

Özgür Özel ve partisinin sözcülerinin iddiaları reddetmesi, konunun kamuoyu açısından kapanması için tek başına yeterli değildir. İddiaların doğruluğu veya yanlışlığı ancak somut belgeler, mali kayıtlar ve hukuki incelemeyle ortaya konulabilir.

Demokrasi yalnızca rakiplerden hesap sormak değildir!

Kendisine yöneltilen sorulara da açık ve belgeli cevap verebilmektir.

 

Bugün sorulması gereken soru şudur: Bu para teslimatı iddialarının gerçeği nedir? Paranın kaynağı, varsa teslimatların niteliği ve parti hesaplarındaki karşılığı nedir?

Siyaset, dokunulmazlıkların arkasına saklanarak değil, milletin karşısında şeffaf davranarak yapılmalıdır.

Kamuoyu artık slogan değil, belge; suçlama değil, açıklama; polemik değil, hesap verebilirlik bekliyor.

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