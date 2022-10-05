Özgür Özel'e büyük şok! ByLock yazışmaları çok fena! Nedim Şener böyle paylaştı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Manisa’da 12 Kasım 2015’te operasyon sonrası FETÖ’cülere emniyette yaptığı ziyareti ve söylediklerini aktardı. Şener, FETÖ'cülerin konuya ilişkin ByLock yazışmalarını köşesine taşıdı.

Mersin'de polisevine düzenlenen ve 1 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonrası CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda ismi geçen Dilşah Ercan'ın terör örgütü PKK'da görev yaptığı iddia edildi.

CHP'li Özgür Özel'in tutuklu gazeteciler raporunun hazırlığı aşamasında Nedim Şener'le görüşüldüğü iddiası Şener tarafından yalanlanınca ikili arasında sert bir polemik yaşandı.

Şener, tutuklu olduğu Silivri Cezaevi’ne 9 Ağustos 2011 tarihindeki ziyareti “rapor için görüşme” gibi sunarak yalan söylemekle suçlayan Özel'i bu kez 2015'teki tartışılan ziyaret ve ByLock yazışmaları üzerinden eleştirdi.

Şener, Hürriyet'teki "ByLock’ta Özgür Özel’e FETÖ selektörü" başlıklı köşesinde Özel'in Manisa’da 12 Kasım 2015’te operasyon sonrası FETÖ’cülere emniyette yaptığı ziyareti ve söylediklerini aktardı. İşte o yazının ilgili bölümü:

Emniyet'te FETÖ'cülere destek

"12 Kasım 2015 günü emniyet müdürlüğü önünde şunları söylemişti: “Kamuoyunda çeşitli isimlerle anılan, FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettikleri Manisa’daki bir inanç grubuna bir cemaate kendilerine Hizmet Hareketi olarak ifade eden kişilere yapılmış operasyondan sonra bugün emniyet müdürlüğünde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz, dört tanesiyle görüştüm yukarıda...”

"Bugün Özgür Özel'e çalışıldı"

FETÖ’cüler Bylock yazışmalarında bu konuya epey yer vermiş. FETÖ’nün “Gazete Mesulü” Murat Şimşek ile ED-Eğitim danışmanı Seyit Ahmet Akçalı arasındaki 12 Kasım 2015 tarihli yazışma şöyle:

- Abi bugün daha çok Özgür Özel’le çalışıldı.

- 5 ayrı haber yapıldı.

- Abi yarın ‘Halil hocayla görüşelim’ diyorlar.

- Hepsini teker teker gezdi.

- 0 53.. 423 .. .. (Ö.Özel’in telefon numarası)

- Abi, bütün abiler ve ablaları ziyaret etti.

"Özel'e destek olalım"

Büyük Bölge Talebe Mesulü (BBTM) Tahsun Gündüz ile FETÖ mensubu İsmail Muslu arasındaki ByLock görüşmesi:

(12 Kasım 2015)

- CHP Milletvekili Özel bugün gözaltına alınan 5 bayanı tek tek ziyaret ederek destek olmuştur. Kendilerini arayarak teşekkür edelim, destek olalım. 0 53.. 423 .. ..(Ö.Özel’in telefonu).

"Soma raporunu Özel'e versek kullanır"

FETÖ’cülerin Özgür Özel’e ilgisinin öncesi de var. Mesela, FETÖ’nün MİT Mahrem Yapılanması altında, 2013 yılında oluşturduğu “Siyaset Yapılanmasının” başında olan “Cafer” kod adlı Ahmet Hamdi Parlak ile Askeri Mahrem Yapı’dan Ali Topdağ, ByLock yazışmalarında Özgür Özel’den şöyle bahsediyor.

(Tarih 27 Ağustos 2015)

- Manisa CHP milletvekili Özgür özel ile diyaloğumuz nasıl?

- Soma maden kazası ile ilgili bilgi notları var.

- Versek kullanır ve iyi de olur.

- Problemli bir ifade varsa çıkarıp verelim.

(Tarih 3 Eylül 2015)

- Kahvaltı bugün olmaz.

- ABD’den geldiğinizi söyledim, sizi görmek ister.

- O zaman akşam olur.

- Ona göre tekrar sor.

- Akşam saat kaç civarı diyeyim?

- ‘21’den sonra’ dersin.

Karşılıklı selektör mü?

Bu yazdıklarım Özgür Özel’in bana yalanlarla attığı iftiralardan değil, Ankara ve İstanbul savcılıklarında açılmış dava ve yürütülen taraflara da ulaşan soruşturma dosyalarından; yazmakta olduğum bir kitabın içinden küçük bir detay."