Özgür Özel’e ayar üstüne ayar! HDP'li vekil olup da bir tane bunu diyen kişi var mı?

ABD’nin silahla beslediği tasmalı köpeği terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısı sonrası 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

Kahramanlar baba ocaklarında defnedilirken eli kanlı örgüte ve onun yandaşlarına lanet yağdı.

“Siz DEM’lenirken biz şehit verdik”

Afyonkarahisarlı kahraman şehidimiz Ramazan Günay’ın defnedildiği Sinanpaşa’ya bağlı Güney beldesindeki Çalışlar Mahallesi’nde terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM'le aynı safta buluşan CHP'ye “Siz DEM’lenirken biz şehit verdik” pankartıyla ders verildi.

Yeni Akit Gazetesi'nin manşetinde yer alan pankartı Manşetlerin Dili programında değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ayar verdi.

Özgür Özel'in aynı gün içerisinde sadece bir kaç saat farkla hem şehit cenazesine hem PKK'nın uzantısı DEM'in programına katılmasını hatırlatan Karahasanoğlu şunları kaydetti:

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Siz bana bir tane HDP'li olupta PKK için 'hak arayan örgüttür.' tanımlaması yapmayan bir adam gösterin. 'PKK terör örgütüdür' diyen bir tane milletvekilleri yok.

Şuan cezaevinde olan eski eş başkanları 'Sayın Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyor. Şimdi CHP gidiyor o partiye 'mahalli seçimlerde ne yapabiliriz' diyor. 3 saat sonrasında da şehit cenazesine gidiyor. Kim yapıyor provokasyonu?