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Sosyal Medya Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...
Sosyal Medya

Özgür Özel'den 'ön seçim' kıvırması! 'Namus' sözünü çiğnedi...

Yeniakit Publisher
2023-11-13 16:14:00 - 2023-11-13 16:52:05

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 1 hafta önce namus sözü vererek adayların ön seçimle belirleneceğini söylemişti. Sözünden dönen Özel, sosyal medyada Kemal Sunal'ın 'mesela yani' repliğiyle tiye alındı.

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, 1 hafta önce namus sözü vererek adayların ön seçimle belirleneceğini söylemişti.

Geçtiğimiz hafta yapılan kurultayda konuşan Özel şu vaatleri vermişti:

"Genel başkan olursam 3 hafta sonra buradasınız tüzüğü değiştiriyorum söz veriyorum. Başta sayın genel başkanımın müjdelediği her şey, sizlere gönderdiğim yüzyılın değişimi diye özetlediğimiz tutum belgesinin 51-52-53. sayfalarında var. Burada ne öneriyorsak tüzüğümüze yazacağız. Hepinize ekranlar önünde namus ve şeref sözü. Bundan sonra karar, güç, yetki örgütündür. Ön seçimin teminatı bir genel başkan olacağım."

Özgür Özel yaptığı yeni açıklamada ise Kurultay'da verdiği 'namus' sözünü bir kenara attı ve ön seçimlerin başka bahara kaldığını ima etti.

 Özel, konuya ilişkin son olarak şu açıklamada bulundu:
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"Ön seçim konusunda terminolojik bir fark var. Ön seçim yaparsak adayı belirledikten sonra 54 gün kalıyor. Fotoğraf çektirmesi, araç giydirmesi 45 günlük bir kampanya. Örgütümüzün tecrübeleri, ön seçim demeyelim sonucuna uyulacak temayül yok."

Özgür Özel'in geri adımı sosyal medyada Kemal Sunal'ın "mesela yani" repliğiyle tiye alındı.

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