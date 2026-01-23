Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz, rüşvetçi vardır
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düştü.
Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve adamları cezaevini boyladı.
Azılı İmamoğlu savunuculuğunu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bomba bir itiraf geldi.
Özel katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) hırsız, yolsuz ve rüşvetçinin olduğunu söyledi.
İşte Özgür Özel'in itirafı:
"90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır."
