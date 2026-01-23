  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz, rüşvetçi vardır
Gündem

Özgür Özel'den olay itiraf: İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz, rüşvetçi vardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır." itirafı gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda CHP'li Ekrem İmamoğlu ve adamları cezaevini boyladı.

Azılı İmamoğlu savunuculuğunu yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bomba bir itiraf geldi.

Özel katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) hırsız, yolsuz ve rüşvetçinin olduğunu söyledi.

İşte Özgür Özel'in itirafı:

"90 bin kişinin çalıştığı İBB’de mutlaka hırsız, yolsuz ve rüşvetçi vardır."

Selva

Haftaya silivriye gitme hırsızın başı orda

YILMAZ DURMUŞ

Evet günaydın Sayın Özgür Özel, hırsızlık var olmasına var da asrın vurguncular çetesinin elebaşının ise, Ekrem İmansızoğlu'nun olduğunu unutuyorsun yada görmezden geliyorsun, herşey açık, hırsızlıklara ilişkin somut deliller bir bir ortaya çıkıyor. Mahkeme kararları ile hırsızlıklar ve hırsızlar tescillenir ise bakalım o zaman nasıl kıvıracaksın
