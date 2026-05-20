Özgür Özel'den Mansur Yavaş’a “Yaşlısın çekil!” mesajı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in gençlerin siyasetteki rolü üzerine yaptığı açıklamalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik üstü kapalı bir mesaj olarak yorumlandı. Siyasette yaş konusuna vurgu yapan Özel, hem kendisini hem de mevcut lider kadrosunu "yaşlı" olarak nitelendirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.
Videoda yer alan açıklamalardan öne çıkan başlıklar şu şekilde:
- "Ben dahil siyaset çok yaşlı": Kendisinin "genç lider" olarak anılmasını kabul etmediğini belirten Özel, "Ben 51 yaşında genç lider olarak bilinen, söylenen biri olarak bunu reddediyorum. Türkiye'de siyaset çok yaşlı, ben dahil çok yaşlıyım" diyerek köklü bir değişim sinyali verdi.
- Gençlere emanet süreci: Türkiye'nin yeni bir döneme girmesi gerektiğini ifade eden CHP Lideri, "Gençlerin önünü açıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Cumhuriyeti gençlere emanet edecek bir süreç yaşayacağız" sözleriyle partinin gelecekteki vizyonuna işaret etti.
- "Kendi köşelerimize çekileceğiz": Görevlerini tamamladıktan sonra kenara çekileceklerini ima eden Özel, "Bu süreçte ben, Ekrem Başkan, Mansur Başkan üzerimize düşen neyse onu yerine getireceğiz ve Cumhuriyeti bir kez daha gençlerle buluşturacağız. Onu gerçek sahiplerine emanet edeceğiz ve büyük bir huzurla kendi köşelerimize çekileceğiz" şeklinde konuştu.
- En büyük görev gençlerin: Mücadelenin başarıya ulaşması için genç nesle güvendiklerini belirten Özgür Özel, "O mücadeleyi, bunu yapabilmemiz için en büyük görev gençlerde. Onlara güveniyoruz, onlarla birlikte yürüyoruz" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Özgür Özel'in isim vererek Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte "köşemize çekileceğiz" demesi ve siyasetin yaşlandığını vurgulaması, kulislerde Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına karşı "yaş esasıyla" yapılmış usulca bir saf dışı bırakma hamlesi olarak yorumlandı.
