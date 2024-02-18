Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme

2024 CHP Aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, isim vermeden eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı.

Özgür Özel şunları söyledi:

Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ilk yüzyılın son çeyreğinde, son 25 yılda iktidardan uzaktı. Türkiye, Cumhuriyet Halk Partili iktidarlardan mahrumdu. Böyle bir süreci sonunda girdiğimiz ikinci yüzyılda kurultayımız bize bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni sadece üyeleriyle değil, sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne getirildiğinde Türkiye'yi yeniden tek yumruk yapacak. Türkiye'yi yeniden kucaklayacak. Türkiye'yi yeniden birlikte bir dirilişe, birlikte bir şahlanışa, tek kişinin, bir zümrenin, bir ailenin, bir partinin çıkarlarıyla değil, tüm toplumun çıkarlarını önceleyen bir şekilde yönetilebilecek olduğuna inandıracak bir birliktelik için bizleri görevlendirdi.

Ben bugün burada iki sayın genel başkanımın huzurunda ve ilk günden bugüne kadar partimize hizmet etmiş bütün genel başkanlarımı, aramızda olmayanları rahmetle, hayatta olmayanları rahmetle, aramızda olmayan iki genel başkanımızı minnetle ve buradaki değerli genel başkanlarımızı şükranla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.



ÖNE ÇIKAN VİDEO