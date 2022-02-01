Özgür Özel'den hadsizlik! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal benzetme
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyareti sırasında elinden mikrofonu alarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren çocuk üzerinden skandal bir benzetme yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, konuşmasını gerçekleştirdikten sonra beraberindeki heyeti ve Bakanları kurdele kesme töreni için sahneye davet etti. Başkan Erdoğan, sahneye çıkmak için uzun süre ağlayan küçük çocuğu da sahneye davet etmişti. Tamamen spontane gelişen olayda çocuk Kılıçdarığlu’nu eleştirmişti.
Skandal benzetme
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, büyük skandala imza atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Adolf Hitler'e benzetti.
Özel paylaşımında, "Türkiye siyasetinde çocukları propagandaya alet eden, buna tenezzül eden bir lider hiç olmadı. Dünya siyaset tarihinde ise buna başvuranlar hep diktatörlerdi ve en bilindikleri ise Adolf Hitler'di..." ifadelerini kullandı.