Özgür Özel’den akıllara ziyan iddia! Yolsuz Ekrem bırakılırsa ekonomi uçar

Koltuğu borçlu olduğu yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu’nu düştüğü Silivri cezaevinden çıkarmak için atmadığı takla kalmayan Özgür Özel, iyice şirazeyi kaçırdı. Şimdilerde rekor üzerine rekor kıran Borsa İstanbul’un 13 bin puanın üzerinde seyrettiğini görmezden gelen Özel, İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararının açıklandığı 19 Mart 2025 tarihinde piyasalarda yaşanan hafif bir dalgalanmayı bahane ederek, kurduğu suç örgütü ile İBB’yi yağmalayan İmamoğlu’nun tahliye edilmesi halinde ekonominin şahlanacağını iddia ederek komik duruma düştü. Dört günlük gözaltı süresinin ardından İmamoğlu’na yönelik tutuklama kararının kesinleşmesinin ertesine denk gelen 24 Mart 2025’te borsanın yükselişle açıldığını unutan Özel, “Ben inanıyorum ki Ekrem Bey ve arkadaşlarının tahliyesiyle Borsa rekorlar kırar, Türkiye’nin risk primi düşer, tüm dünyadan olumlu yankılar gelir” ifadelerini kullandı.

PARMAK SALLAMA DÖNEMİ GEÇTİ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan ekonomist Muhammet Bayram ise, şunları söyledi: “Maalesef Türkiye’de ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları çoğu zaman ‘Bize dokunursanız şu olur, bizimle uğraşırsanız dış aktörlerden şu şekilde tepki gelir’ şeklindeki parmak sallamalarla örtülmeye çalışılıyor. Özellikle Batı’nın ipiyle kuyuya inmeye çalışan bazı yapılar bu algısı oluşturmaya gayret ediyor. FETÖ ile mücadele sürecinde devlete el konulan Boydak Holding örneğinde de aynı tehdit dili kullanılmıştı. O dönemde devlet, bu tür tehditlere kulak asmadı ve hukukun gereğini yerine getirdi. Bugün de benzer yöntemlerin farklı dosyalarda tekrarlandığı görülüyor. Yerel seçimlerden önce CHP’den bir milletvekili, “AK Parti seçimi kaybederse dolar 30 TL olur” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ancak son iki yıllık verilere bakıldığında döviz kurunun enflasyona kıyasla daha sınırlı bir artış gösterdiği görülüyor. Bu nedenle dövize yatırım yapanların beklediği kazancı elde edemediği yorumları yapılıyor.

DÖVİZCİLER KAYBETTİ ÜLKE KAZANDI

Öte yandan bazı operasyonların ardından dövizde kısa süreli hareketlilikler yaşansa da gelişmeler netleştikçe piyasaların tekrar dengelendiği görülüyor. Borsada ise zaman zaman belirli çevrelerin tavırlarını yansıtan çıkışlar yaşandığı ifade ediliyor. TÜSİAD yöneticilerinin ifadeye çağrıldığı süreçte de piyasalarda manipülasyon iddiaları tartışılmıştı. Ancak devletin temel yaklaşımının, ekonomik baskı ya da piyasa dalgalanmaları üzerinden yönlendirilmek yerine hukuk ve kamu düzeni çerçevesinde hareket etmek olduğu ifade ediliyor. Bu da ekonomik dalgalanmalar ne olursa olsun yolsuzluk iddialarıyla mücadeleden taviz verilmemesi gerektiğini gösteriyor.”