Özgür Özel ve avaneleri, balıklar ürküyor dememiş miydi?

METİN ÖZTÜRK

Zatı muhterem Özgür Özel bir konuşmasında füze denemeleri için ‘balıklar ürküyor yapmayın mı’ dedi. Yoksa bu ülkenin savunma sanayisinde bu kadar gelişmesinden çok ama çok rahatsız olan Türk düşmanı başka ülkeler mi rahatsız oluyor. Peki o zaman Özgür efendi bu ülkelerin rahatsız olduğunu mu söylüyor. Peki bu ülkelerin sözcülüğünü yapmak hangi Müslüman Türk’e yakışır? Bence hiçbir Türk ve Müslümana yakışmaz. Ayrıca aynı partiden bir vekil de şöyle söyledi. ‘İktidara geldiğimizde bütün silah fabrikalarını kapatacağız.’ Bu vekile neden ses çıkarmadı. Demek ki; aynı kafadalar. Peki bu kadar düşmanı olan bu ülkenin savunma sanayisi olmaz ise, bu ülkenin sonu ne olur hiç düşündünüz mü?

Yine aynı partiden İzmir Belediye Başkanı, “İzmir olarak Türkiye’den ayrılalım ülke kurup AB’ye üye olalım..” diyor. Anlaşılan İzmir’den düşmanları denize dökmemişler, hani diyorlardı ya İzmir’den düşmanları denize döktük diye.. Tefekkür etmek, düşünmek, sorgulamak demektir.

Sorun kendinize bu sözleri; hangi Türk hangi Müslüman söyler! Bence içimizdeki Lavrensler söyler. Bu da onlara çok yakışır. Benim nezdinde hiçbir kelime ile anlatılamayacak kadar en büyük kahramanlar; bu ülkenin her karış toprağından insanlar, ki onlar yok denecek kadar az da olsalar, 14 yaşındaki evladını/çocuklarını iman ile yetiştirip, “ben şehit annesi olmak istiyorum” diyerek cepheye gönderen anneler. Ve bu ülkede ezan dinmesin, bayrak inmesin diye canını veren şehitlerimiz.

Bence böyle insanlar bu ülkede olmasaydı biz bugün olabilir miydik, peki bu annelerin canını veren şehitlerimize ihanet etmek kime yakışır.

Çanakkale şehitlerimiz şimdi orada yan yana kucak kucağa yatmıyor mu? Neden düşünmüyoruz. O şehitleri yetiştiren ve şehit olanlara ihanet etmek ikiyüzlü münafık kişilere çok yakışır. Allah bu ülkeye tarihini öğrenmeyi, kimin kim olduğunu bilmesini nasip etsin inşaallah diyorum. Yine diyorum ki; dünyada tek bir ülke Türkiye. Her karış toprağında gözü olanların, başta Akdeniz’de ve bu ülkenin yer altı zenginliklerinde gözü olanların bol olduğu ülke Türkiye.. Allah onlara fırsat vermesin inşaallah ve içimizdeki hizmetkarlarına da iktidar olmayı nasip etmesin.

Dün burnumuzun dibindeki adaları Yunan’a bırakan içimizdeki hainler değil miydi?

O adalarda onlarca değil yüzlerce yıl ezan okunuyordu, bugün yok. Yunanistan’ın İyonya hayali için içimizdeki hainlere Allah fırsat vermesin inşaallah diyorum.