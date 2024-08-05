Özgür Özel, toplantıya gelerek hakkını isteyen işçileri provokatörlükle suçladı! İstismarı bırak işçine sahip çık

HABER MERKEZİ

Her ağızlarını açtıklarında “emek”, “hak” sömürüsü yapan ve kendilerini “işçi dostu” ilan eden CHP’li başkanların yönettiği belediyelerde isyan var. Türlü ittifaklarla ele geçirdikleri belediyeleri yandaş arpalığına çeviren ve partizanlarına kadro açmak için liyakatli personeli işten atan CHP’li başkanların kıyımına ve maaş ödememesine yönelik isyan sokağa taştı. İzmir Çiğli Belediyesi ile Şişli Belediyesi’ne bağlı yüzlerce personel düşük ücretler ve haksız yere işten çıkarılmaları sebebiyle parti genel merkezi ve belediye binası önündeki nöbetlerini sürdürürken, bir belediyede daha eylem kararı alındı. Perşembe günü temizlik işlerine onlarca yeni personel alınırken, cuma mesai bitiminde gelen SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen Kemalpaşa Belediyesi’nde görevli 140 işçi belediye önünde eyleme başlayacağını duyurdu. Seçimden önce işçileri şantiyede toplayan ve “AKP gelirse sizi işten çıkarırlar” sözleriyle korkutarak onların desteğini alan CHP’li Başkan Mehmet Türkmen’in kıyımına tepki gösteren DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şubesi, işten çıkarmalara karşı pazartesi itibariyle belediye önünde eylem yapma kararı aldı. Daha önce İstanbul, Muğla, Tekirdağ, Mersin, Kırklareli, Edirne ve Marmaris’te yaşanan ve şimdi de Şişli, Çiğli ve Kemalpaşa belediyelerinde patlak veren işçi eylemleri, konu işçi ve emekten açıldığında mangalda kül bırakmayan CHP’li belediyelerin ikiyüzlü tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşçi kıyamı başladı

CHP’li belediyelere bağlı iştirak şirketlerinde uygulanan zorbalığa ve haksız işten atmalara karşı gerçekleşen eylemlerden bazıları şöyle:

CHP’li Kemalpaşa Belediyesi’ne bağlı kreş, dersane, spor okullarında görevli olan ve haksız yere kovulan 140 işçi, bugün itibariyle belediye binası önünde eylem başlıyor.

CHP’li Çiğli Belediyesi’nden haksız yere çıkarılan onlarca işçinin, Ankara’da CHP Genel Merkezi önündeki eylemi 55 gündür devam ediyor. Hamile ve engelli çocukları olan kadınları işten çıkaran Çiğli Belediyesi açıklama yapmaya yanaşmazken, mağdur işçiler geceleri kaldırımlarda uyuyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Para olmadığı gerekçesiyle ücretlerini alamayan CHP’li İstanbul Şişli Belediyesi’nde görevli işçiler ise yaptıkları direnişle günlerdir seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Kadrolu ve güvenceli çalışma hakkı talebiyle 9 haftadır Kadıköy Rıhtım’daki eylemlerini sürdüren çok sayıda CHP’li belediye personeli, Salı günü 10. kez buluşmaya hazırlanıyor.

36 aydır maaşlarını zamanında ve tam alamayan CHP’li İzmir Karşıyaka Belediyesi Kent AŞ. İşçileri de ücret alacakları için geçtiğimiz hafta 16.00-24.00 saatleri arasında belediyeye bağlı tüm sosyal tesislerde iş bırakma eylemi yaptı.

Menemen Belediyesi önünde de işten çıkarılan 250 personelin eylemi vardı.

Maltepe Belediyesi’nde çalışan belediye iştiraki MATAŞ işçileri de “Geçinemiyoruz” mitingleriyle, CHP’li yönetimden insanca yaşayacak maaş talebinde bulundu.

Kapıyı gösterdi

Bu arada dün Ankara’da gerçekleşen CHP 15. Kadın Kolları Kurultayı’nda konuşmasını yaptığı sırada, İzmir Çiğli Belediyesi’nden kovulan işçiler tarafından protesto edildi. İşçilerin hak arayışından rahatsız olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bula bula burayı mı buldunuz protesto için?” diyerek, güvenlik görevlilerine mağdur işçilerin salondan atılması talimatını verdi. Mağdur işçilere söz hakkı vermeyen Özel, şunları dile getirdi: “Arkadaşlar, Kadın Kolları Kongresi’ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Çok rica ediyorum, lütfen, lütfen. Burada uzunca bir emeğin karşılığını almak için toplanmış CHP Kadın Örgütü varken, onların sesine başka bir ses karıştırmam, doğru değil bu. Güvenlik arkadaşlar, arkadaşlara yardımcı olun. Kadın Kolları Kongresi’nin bu kapsamda devam etmesine katkı sağlayın, güvenlik arkadaşlar. Çok rica edeceğim arkadaşlar, doğru değil bu yapılan.”

2 aydır CHP Genel Merkezi Önünde eylem yapan işçileri dinleyebileceğini söyleyerek oyalama taktiğine başvuran Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Ben sizi her ortamda dinliyorum, kapının önünde yine dinlerim. Ama burası Kadın Kolları Kongresi. Burayı, buraya bırakacaksınız, erkeklere burayı provoke ettirmem. Ne diyecekseniz kapının önünde çıkar bana söylersiniz. Alın erkek arkadaşları dışarıya. Bula bula bu örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz provoke etmek için?”