Özgür Özel, Sinan Ateş dosyasını ilk buluşmada Bahçeli’ye neden açtı? Allah’tan, Ateş’in eşi böyle dedi

haber7.com yazarı Hasan Öztürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Sinan Ateş dosyasını ilk buluşmada MHP lideri Devlet Bahçeli’ye neden açtığını masaya yatırdı. Öztürk, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“CHP lideri Özgür Özel’in, MHP lideri Devlet Bahçeli ile buluşmasında “Sinan Ateş cinayetini” de gündeme getirdiği CHP medyasında yer aldı hatırladınız mı?

O günlerde cinayete ilişkin iddianame kabul edilmiş ancak bazı çevrelerce “yeterli bulunmadığı” gerekçesiyle eleştirildi.

Özel-Bahçeli buluşmasından bir hafta sonra CHP medyasının Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP’ye ve Bahçeli’ye bir şey “ima” etme çabasını da gördük.

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Hatta Sözcü TV’de Ateş’in eşi ile yapılan röportajın bir bölümü şu cümlelerle tüm CHP medyasında haber oldu.

“Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Sözcü TV'de gazeteci İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Ateş, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine eşinin ölümüne ilişkin olarak ‘Devlet Bahçeli'nin bu işte bir dahlinin olduğunu düşünüyor musun’ diye sorduğunu söyledi.

Allah’tan Ayşe Ateş bu cümlenin arkasından şu cümleyi de kurmuş o yayında,

“Ben Devlet Bahçeli'nin bu işle hiçbir ilgisinin, haberinin olduğunu düşünmüyorum."

Dolayısıyla önümüzdeki “Normalleşme süreci” ile ilgili tartışmalarda Sinan Ateş cinayeti ve buna benzer konuların “siyasetin temel konuları” olması için özel bir gayretin başladığına şahitlik ettiğimiz kayıtlara geçirmek isteriz.

Bu cinayeti kim işlemiş ya da azmettirmişse cezasız kalmamalıdır.

Ancak, bu ve buna benzer hadiseler üzerinden Cumhur İttifakı’nın temel kolonlarına “yıkıcı darbe vurma” çabasının “normalleşme”ye hizmet etmeyeceği de aşikardır.”