Özgür Özel mitingde rezil oldu! İzleyenler gülme krizine girdi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir mitingde rezil oldu. Aday tanıtım mitingine ilçe başkanlarının da gelmemesi izleyenleri kahkahalara boğdu.
CHP Lideri Özgür Özel’in katıldığı mitingde merkez ilçe başkanlarının olmayışı kahkahalara neden oldu. Mikrofonu eline alan Özgür Özel, dakikalarca merkez ilçe başkanlarını yanına çağırdı.
Aday tanıtımı için çağırdığı örgüt üyelerinin gelmemesi olay oldu. Sahneye çıkan adaylarında sağda solda merkez ilçe başkanlarını araması dikkatlerden kaçmadı.
Sosyal medyada viral olan videoya ise şu yorumlar yapıldı;