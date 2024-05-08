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Siyaset Özgür Özel 'ilk' diyerek Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı!
Siyaset

Özgür Özel 'ilk' diyerek Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:59:00 - 2024-05-09 00:02:16
Özgür Özel 'ilk' diyerek Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Bu önemli bir adımdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin detayları anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sıcak bir tutumla karşılaştığını belirterek "Yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Bu önemli bir adımdı. dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken "İlk fırsatta CHP'yi ziyaret edeceğim. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ayrıntıları anlattı.

Erdoğan'a dış temaslarıyla ilgili dosyaları sundu

'Ben Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, ilk kez söyleyeceğim, yaptığımız dış temaslar hakkında bilgi verdim. Bu önemli bir adımdı.' diyen Özel, "Cumhurbaşkanı ile görüşmemde, 'Benim yurtdışına gitmeden önce Dışişleri Bakanlığı'ndan brifing almam lazım' dedim." şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı"

Özel, Başkan Erdoğan'ın pozitif bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizerek, "O ülkede ilişkilerimiz nasıl, sorunlarımız ne bunları bilmem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı pozitif yaklaştı hatta konuları daha da genişletti." dedi.
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