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Siyaset Özgür Özel ilan etti! CHP yerel seçimlerdeki ilk adayını açıkladı
Siyaset

Özgür Özel ilan etti! CHP yerel seçimlerdeki ilk adayını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-03 15:42:00 - 2023-12-03 15:46:36
Özgür Özel ilan etti! CHP yerel seçimlerdeki ilk adayını açıkladı

Koltuğa seçildiğinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaklaşan yerel seçimler için ilk adayını açıkladı.

Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Manavgat ilçesinde partisinin yeni dönem için atacağı adımları milletvekilleriyle görüştü.

Özel, Manavgat'ta bulunan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti.  Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in de eşlik ettiği ziyarette, işitme engelli bir aileyi ziyaret eden Özgür Özel, aile ile işaret diliyle konuştu. İşaret dili tercümanının 'Sizin genel başkan olmanızdan çok memnunlar. Manavgat için de belediye başkanı olarak Şükrü Sözen’i görmek istiyorlar' söylemi üzerine Özel, Sözen'e seslenerek, "Şükrü başkanım, bakın siz istemiyorsunuz. Kimseyi de dinlemiyorsunuz ama ne yapacağız bu işi? Sizi başkan olarak görmek istiyorlar" dedi.

'Genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır'

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum. Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" dedi.

Özel daha sonra Sözen'i kürsüye davet etti. Kürsüye çıkan Sözen'in elini kaldırarak adaylığını açıklayan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun" dedi.
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Özel ve beraberindekiler, daha sonra milletvekilleriyle toplantı yaptıkları otele geçti.

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