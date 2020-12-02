  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Özgür Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek
Gündem

Özgür Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bazı beyanlarında hakaret ettiği gerekçesiyle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:16:00 -
Özgür Özel, Hulusi Akar'a tazminat ödeyecek

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın avukatları Samet Can Olgaç ve Cihat Haykır ile davalı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner katıldı.

Akar'ın avukatlarından Olgaç, Özel'in bir televizyon kanalında söylediği sözlerin cezai olarak suç, hukuki olarak da saldırı niteliğinde olduğunu ifade etti. Özel'in TBMM'de de çarpıtılmış ve doğru olmayan beyanlarda bulunduğunu kaydeden Olgaç, davanın kabulünü istedi.

Özel'in avukatı Güner ise mahkemenin, bildirdikleri delilleri toplamadığını, tanıkların dinlenmediğini öne sürdü. Müvekkilinin televizyondaki beyanlarının ağır ifadeler olmadığını savunan Güner, davanın reddini talep etti.

Hakim Tamer Pamuk, beyanları dinledikten sonra davayı kabul ederek, Özel'in Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmettiğini açıkladı.

Dava dilekçesi

Dava dilekçesinde Akar'ın, 2015-2018 yıllarında Genelkurmay Başkanlığı yaptığı, emekliliği sonrasında Milli Savunma Bakanı olarak atandığı ve bu görevini halen sürdürdüğü belirtilmişti.

Özel'in, 19 Kasım 2018'de bir televizyon kanalının ana haber bülteni ile 17 Aralık 2018'de TBMM Genel Kurul çalışması sırasında, Akar hakkında ağır hakaret ve iftira mahiyetinde söylemlerde bulunduğu kaydedilen dilekçede, 500 bin lira manevi tazminatın yanı sıra Özel'in "kınanması" ve bu kararın tirajı en büyük iki gazetede yayımlanması talep edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak
Ekonomi

Kozlar Türkiye'nin eline geçti! İran mecbur kalacak

Türkiye ile Azerbaycan Nahçıvan'dan Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattı kurmayı planlıyor. Bu hat ile birlikte Türkiye İran'dan aldığı..
Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi
Dünya

Fransa'dan Dağlık Karabağ'da skandal adım! Bölgeden fotoğraf geldi

Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'a geçmesinin ardından Fransızlar yeni bir hamleye imza atıyor. Bölgeden gelen başka bir fotoğrafta ise ..
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay