Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Giriş Tarihi:
Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Rus ordusu 519 İHA ve 40 füze ile saldırı düzenledi" ifadeleri kullanıldı.

#1
Foto - Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, ülkeye bugün gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Dün gece başlayan ve birkaç saat süren saldırılarda 519 İHA ve farklı tipten 40 füzenin ağırlıkla Kiev olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

#2
Foto - Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Hava savunma kuvvetlerince 474 İHA ile 29 füzenin etkisiz hale getirildiği, bir füzenin ise hedefine ulaşamadığı ifade edildi. Açıklamada, kalan İHA ve füzelerin 30 ayrı noktaya isabet ettiği, Rusya'nın bu saldırıda balistik, hipersonik ve seyir füzeleri kullandığı kaydedildi. Ülkeye yönelik hava saldırılarının sürdüğü belirtildi.

#3
Foto - Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun kente geceden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin öldüğünü bildirdi.

#4
Foto - Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Sabah yaralı sayısının 24 olduğunu belirten Kliçko, son verilere göre yaralananların sayısının 30'a yükseldiğini ifade etti. Kliçko, ayrıca saldırılar nedeniyle başkentte 4 bin konutun elektriksiz kaldığını belirtti.

#5
Foto - Neler oluyor? 519 İHA saldırıya geçti

Ukrayna elektrik iletim sistem operatörü Ukrenergo'dan yapılan açıklamada da Kiev'in büyük kısmında elektrik kesintileri meydana geldiği ifade edilerek, elektriği tasarruflu kullanma çağrısı yapıldı.

