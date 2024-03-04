Özgür Özel 'bedelli askerlik' ile fena faka bastı! CHP'lilerin fotoğrafları tek tek ortaya çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, memleketi Manisa’da bedelli askerlik yapanlara ilişkin sözleri tepki topladı. Özel, yaptığı konuşmada, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, öyle bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bedelli askerlik yaptığının ortaya çıkmasının ardından, CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda askerliğini bedelli yaptığı öğrenildi.

Murat Kurum Şırnak'ta gönüllü askerlik yaptı!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ise 2000 yılında İzmir Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken terörle mücadele için gönüllü olarak Şırnak'a gittiği ve 18 aylık zorunlu askerlik görevini burada tamamladı.

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Öte yandan Özgür Özel, 2018 yılında grup başkanvekiliyken, Meclis’te görüşülen bedelli askerlik teklifine ilişkin yaptığı konuşmada, teklifin Meclis’ten geçmesi gerektiğini savunarak, “Çünkü muazzam bir yığılma var” demişti.