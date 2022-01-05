Özgür Özel ayrı Kemal Kılıçdaroğlu ayrı telden çalıyor! Takiyye olunca sonuç böyle oluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi takip eden gazetecilerle JW Marriott Ankara Otel'de kahvaltıda bir araya gelerek, soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu'na CHP'li Özgür Özel'in skandal Kur'an kurslarıyla ilgili sözleri de soruldu.

Özgür Özel'den skandal sözler

Hatırlanacağı üzere CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an kursları için Ortaçağ zihniyetine yöneldiğini ifade etmişti. Özel "Diyanet okul öncesi eğitim birimleri kuruyor. Okul öncesi eğitim Diyanet'in işi mi Milli Eğitim'in işi mi? Sübyan mekteplerini kurmuşlar, kurumsallaştırmaya zorunlu yapmaya çalışıyorlar. Bu kafayla, orada işte bilimin B'si, fiziğin F'si, matematiğin M'si de olmuyor üniversiteye gidince. Çocukları bütün dünya nasıl yetiştiriyorsa öyle yetiştirmek varken bir ortaçağ zihniyetine yönelmenin, bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu Cumhuriyet'e ne bu millete faydası var; ne de Anayasa'ya uygunluğu var." demişti.

CHP'de herkes ayrı telden çalıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kursları ile ilgili açıklamaları ve hükümetin bu sözlere tepkisinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu da ayrı telden sözler sarf etti. Özgür Özel'e görünürde bir tepki göstermeyen Kılıçdaroğlu, "Çocukların Kur'an'ı rahat öğrenebilecekleri materyaller vardı ve ben Diyanet İşleri Başkanlığını, komisyon üyeliği yaptığım dönemde kutladım. Diyanet İşleri Başkanlığının, çocuklarımıza, isteyen anne babaların, ailelerin çocuklarına Kur'an'ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç alanına asla girmemeli. Kimlik alanına asla girmemeli. Yaşam tarzı alanına asla girmemeli. Anayasamızın 24. maddesinde de bu gayet açık ve net. Bu çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Düşüncem bu. Bu düşüncemi defalarca gittiğim her yerde de ortamda da Genel Başkan olmadan önce de bunları dillendirdim. Bütün mesele şu, gerçekten de Kur'an kurslarının anne babaların güven içinde çocuklarını gönderebilecekleri mekanlar olması, bunların güzel mekanlar olması hatta bu konuda bazı Kur'an kurslarının badana boyalarının CHP il başkanlıkları tarafından yapıldığını da belirtmek isterim. Hatta Kocaeli'nde bu yapıldığı zaman herkes şaşırmıştı. Bazıları, 'vay efendim siz bunu nasıl yaptınız, sizde değişim mi oldu?' hayır efendim olması lazım. İnsanlar kendi inançlarını çocuklarının da öğrenmesi gerektiğini isteyebilirler. Böyle bakıyorum. Bunun AK Parti tarafından MHP tarafından bulunmuş bir şey gibi siyasete malzeme edilmesini de çok doğru bulmuyorum. Partimizin görüşü budur." dedi.