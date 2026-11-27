Mekke Ortak Savunma İttifakı’nın ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temaslar sürerken Pakistan, bugün başlayan Mekke Ortak Savunma İttifakı’nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi’nin ikinci olağan toplantısına ev sahipliği yapıyor. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye dışişleri bakanları karşılıklı savunma anlaşmalarını görüşmek üzere başkent İslamabad'da bir araya geliyor. Pakistanlı yetkililer, üst düzey toplantı nedeniyle bugün için resmi tatil ilan ederken, şehir genelinde özel hareket kısıtlamaları getirdi.

Ayrıca hafta sonu da sürmesi beklenen toplantı öncesi başkentte hazırlıklar tamamladı.

Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan başkent İslamabad’da renkli ışıklar, LED ekranlar ve Pakistan, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin bayrağındaki renklerle donatıldı.

Parlamento binası dahil çeşitli devlet binaları da ışıklandırılırken Anayasa Caddesi üzerinde ve şehrin diğer önemli noktalarında kurulan LED ekranlarda, üç ülke arasındaki tarihi bağlara, karşılıklı iş birliğine ve ortak savunma taahhütlerine dair mesajlar yer aldı.