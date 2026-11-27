Halk TV'nin “firari” sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 kişi için gözaltı kararı verildi, 9 kişi gözaltına alındı. Başsavcılık, Üner ve Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin TL tutarında kayıt dışı ödeme yapıldığını ve bu ödemeler karşılığında “gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığını” açıklarken, X’ten, “Halk TV’nin emekçileri üzerinden basına korku salındığını” iddia eden Mahiroğlu tepki çekti.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Mahiroğlu’na “Neden Türkiye’ye dönmüyorsun?”, “Firari olduğun söyleniyor doğru mu?”, “Uzaktan atıp tutmak kolay, suçsuzsan gelsene Türkiye’ye” şeklinde paylaşımlarla tepki gösterdi.

“YÜREĞİN YETİYORSA TÜRKİYE’YE GEL! KAÇAK DÖVÜŞME!”

CHP’li Gazeteci Buket Kartal’ın yazdıkları ise en dikkat çekici olanıydı. “Cafer Mahiroğlu, uzaktan ahkâm kesmek kolay! Madem bu kadar öfkelisin, madem kendinden bu kadar eminsin, buyur Türkiye’ye gel, yargının karşısına çık!” diyen Kartal, şunları yazdı: “Emekçi çalışanların haklarıyla ilgili iddialara, para karşılığında talimatla haber yaptırıldığı yönündeki suçlamalara cevap ver! Her sıkıştığında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını ağzına almayı bırak. Kendi hesabını veremeyenlerin başkalarına ahlak dersi vermesi komik oluyor. Basın özgürlüğü, dokunulmazlık zırhı değildir. Gazetecilik de kimsenin siyasi ve ekonomik çıkarlarının tetikçiliğini yapmak değildir. Hadi, yüreğin yetiyorsa Türkiye’ye gel! Kaçak dövüşme!”