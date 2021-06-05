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Gündem 'Özgür Mescid-i Aksa' için denizde konvoy
Gündem

'Özgür Mescid-i Aksa' için denizde konvoy

Kudüs Platformu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) tarafından Antalya'da "Özgür Mescid-i Aksa, Mavi Marmara" etkinliği düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 22:29:00 -
'Özgür Mescid-i Aksa' için denizde konvoy

Kudüs Platformunca gerçekleştirilen konvoyda ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan çok sayıda kişi, teknelerle denize açıldı.

Etkinlik kapsamında denizde Türk ve Filistin bayrakları gösterildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Mavi Marmara'nın insanlığın ve merhametin ne demek olduğunu dünyaya anlattığını söyledi. Gemiye Antalyalılar olarak ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını aktaran Yıldırım, Mavi Marmara'yı hiç unutmadıklarını, unutturmayacaklarını bildirdi.

Geçen yıllara rağmen İsrail zulmünün devam ettiğini, Filistinlilerin destansı bir mücadele verdiğini anlatan Yıldırım, "Gazze abluka altında. Mescid-i Aksa mahsun. Filistin halkı onurlu direnişlerini sürdürmek için İsrail’in her türlü zulmüne karşı dimdik ayakta. Biz de her zaman onların yanındayız." diye konuştu.

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