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Otomotiv Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu
Otomotiv

Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-08 10:33:00 -
Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Genelde yerli ve milli olan üretimlere karşı muhalif kimliği ile tanınan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken TOGG yorumu geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ilk defa gördüğü Togg’u Twitter sayfasından paylaştı.

Özgür Demirtaş’ın Togg’u çok beğendiğini dile getirirken “İlk defa TOGG’u Çeşme’de gördüm. Otomotiv sektörünün duayeni en sevdiğim arkadaşlarımdan Burak ile baktık araca. Çok güzel olmuş. Ön ızgaraları çok estetik. Togg için çalışan herkesin ellerine sağlık.” diye yazdı.

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Yorumlar

osman

ben daha 1 tane bile togg görmedim.5 ay oldu.

Mehmet

Geçmişte TOGG aleyhine karalama kampanyası yürüten Fatih Altaylı ile Amerikan ekonomisti Özgür Demirtaş'ın bugün TOGG'a hayranlık duymaları araba tutkusuyla hiçbir ilgisi yok. CB Erdoğan'ın Pelikan Kabinesi ile hükümeti ve devleti takiyeci Sabetayist Zümre'ye teslim ettiğini bunlar çok iyi biliyor. Yani kısaca Altaylı ile Demirtaş'ın TOGG hayranlığı dolaylı CB Erdoğan'a hayranlıktır, destektir...
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