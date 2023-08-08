Özgür Demirtaş'tan şaşkına çeviren TOGG yorumu! Sosyal medyada gündem oldu

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ilk defa gördüğü Togg’u Twitter sayfasından paylaştı.

Özgür Demirtaş’ın Togg’u çok beğendiğini dile getirirken “İlk defa TOGG’u Çeşme’de gördüm. Otomotiv sektörünün duayeni en sevdiğim arkadaşlarımdan Burak ile baktık araca. Çok güzel olmuş. Ön ızgaraları çok estetik. Togg için çalışan herkesin ellerine sağlık.” diye yazdı.