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Gündem Özgür Demirtaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı cevabı
Gündem

Özgür Demirtaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı cevabı

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen Özgür Demirtaş ile bir görüşme yaptığını ve bu konuyu kendisine sorduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:46:00 - 2021-10-27 13:13:02
Özgür Demirtaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı cevabı

Emin Çapa, dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için belirlediği ismi öğrendiğini ve bu kişinin partiler ile ilişkisi olmayan birisi olduğunu söyledi. Bu sözlerin ardından siyasi kulisler hareketlendi, Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayının Prof. Dr. Özgür Demirtaş olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Özgür Demirtaş ile yaptığı görüşmeyi takipçilerine aktardı.

İşte Abdülkadir Selvi'nin yazısından o bölüm:

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş’ı tanıyorsunuz. Geleceği parlak olan genç bir profesör. Ekonomiyi halkın anlayacağı dilden konuşuyor. Sosyal medyayı da çok etkin bir şekilde kullanıyor. Ekonomi benim alanım değil, o nedenle Özgür Demirtaş’ın alanına girmedim. Bu kez o benim alanıma girdi. Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor. Kılıçdaroğlu kendisi aday değil mi? Ayrıca Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dururken Özgür Demirtaş’ın adaylığı nereden çıktı diyebilirsiniz.

Özgür Demirtaş ne cevap verdi

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. “Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor” dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. “Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz” dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi.

Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerini dikkatle izlediğim Özgür Demirtaş’la ilgili cumhurbaşkanı adaylığı iddialarını paylaşmak istedim.

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Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş nerelidir? Özgür Demirtaş ne iş yapıyor?

Biyografi

Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş nerelidir? Özgür Demirtaş ne iş yapıyor?

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