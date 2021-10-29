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Siyaset Özgür Demirtaş’ı CHP’ye Boğaz sakinleri gazlıyor
Siyaset

Özgür Demirtaş’ı CHP’ye Boğaz sakinleri gazlıyor

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, son günlerde ismi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen ekonomist Özgür Demirtaş’ın “Boğaz sakinleri” olarak nitelendirdiği kişiler tarafından gazlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 14:58:00 - 2021-10-29 15:10:44
Özgür Demirtaş’ı CHP’ye Boğaz sakinleri gazlıyor

Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan, son günlerde ismi CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak geçen ekonomist Özgür Demirtaş’ın “Boğaz sakinleri” olarak nitelendirdiği kişiler tarafından gazlandığını belirtti. Korkusuz gazetesindeki köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş’a adaylık teklif edip etmediğini bilmediğini yazan Takan, 2018 seçimlerinden önce Muharrem İnce aday ilan edilmeden evvel de Demirtaş’ın adının kulislerde dolaştığını hatırlattı. “Hatta O zamanlar, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş ile görüştüğü bilgisine de sahiptim. Ta o günlerde kovaladığım hadisede CHP kaynakları bana, ‘Özgür Demirtaş’ın CHP adaylığının uygun görülmediğini’ söylemişti. Peki o zaman!.. O günden bugüne değişen ne olabilir ki?” diye soran Takan, yazısına şöyle devam etti: “Ha!.. Bu tartışma boş bir tartışmada değil… CHP kulisleri uçurulan haberi satın almış  gözüküyor!.. Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı  olacağına iyiden iyiye kendini inandıranlar var. Ve hatta, “Özgür Demirtaş seçimden önce kabinesini açıklayacak. Bu kabine de Türkiye’nin tüm sorunlarına çözüm bulacak alanındaki en etkin ve yetkin isimlerden oluşacak” diye iddia edenlere de rastladım… (…)

Kılıçdaroğlu topu taca atıyor

Siyasi kulislerdeki değerlendirmelere göre, ‘Kemal Kılıçdaroğlu sıkıntılı havayı dağıtmaya çalışıyor. Kendi sahasındaki sıkıntılı topu taca atarak baskıyı soğutmaya çalışıyor.’

Fakat, kulağıma gelen bilgilere göre, aynı 2018 seçimlerinde olduğu gibi bazı boğaz sakinleri, Özgür Demirtaş’ı gazlamaya devam ediyor.”

Demirtaş kabul görürse İmamoğlu 100 bin imza toplar

Yazısının son bölünmünde, Özgür Demirtaş’ın adaylığının CHP’de kabul görmeyeceğine işaret eden Takan “Eğer böyle bir durum es kaza söz konusu olursa Ekrem İmamoğlu 100 bin imza toplar ve Cumhurbaşkanı adayı olur” iddiasında bulundu.

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