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Gündem Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel arasında Acemoğlu tartışması
Gündem

Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel arasında Acemoğlu tartışması

İki ekonomist Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel sosyal medya platformu Twitter üzerinden atıştı. Bir diğer ekonomist olan Daron Acemoğlu iki ekonomisti karşı karşıya getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 02:52:00 -
Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel arasında Acemoğlu tartışması

"Şakkadanak" çıkışıyla bilinen ekonomist Necmettin Batıral, CHP'nin vizyon belgesiyle ilgili FETÖ imasında bulundu. "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullanan Batıral'e tepki ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. Batıral'in paylaşımını alıntılayan Demirtaş, "Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "3 Aralık'ı bekleyin" sözleriyle duyurduğu "İkinci Yüzyıla Çağrı" başlıklı toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu programda partisinin vizyon belgesini açıkladı. Programla ilgili "Şakkadanak" çıkışıyla bilinin ekonomist Necmettin Batıral'den dikkat çeken bir paylaşımgeldi.

Demirtaş tepki gösterdi

Batıral, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" ifadelerini kullandı. Batıral'e tepki ise bir dönem beraber televizyonlara çıktığı ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi.

Demirtaş hakaret etti

Batıral'e yine sosyal medya üzerinden yanıt veren Demirtaş, yaptığı paylaşımda, "Bi de bu. Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğum için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron'un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

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