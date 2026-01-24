  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Özgür Demirtaş kiralık ev bakarken 17. kattan düşerek ölmüştü! Gerçek ortaya çıktı
Yerel

Özgür Demirtaş kiralık ev bakarken 17. kattan düşerek ölmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Özgür Demirtaş kiralık ev bakarken 17. kattan düşerek ölmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Özgür Demirtaş'ın kendisini attığı ortaya çıktı.

Bursa'da kiralamak için emlakçıyla birlikte gittiği binanın 17. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 44 yaşındaki Özgür Demirtaş'ın kendisini attığı ortaya çıktı.

Olay, 22 Ocak Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi Kiremitçi Caddesi’ndeki 23 katlı apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Özgür Demirtaş, kiralık ev aradığını belirterek emlakçı Sude G. ile anlaşıp bir apartmanın 17. katındaki boş daireyi görmeye gitti.

 

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Daireyi gezdiği sırada balkona çıkan Demirtaş, korkulukları aşarak beton zemine düştü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Demirtaş'ın öldüğü belirlendi.

Demirtaş'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

 

KENDİSİNİ ATTIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emlakçı Sude G.’nin emniyetteki ifadesinde, kiralamak için daireyi gezdirdiği Özgür Demirtaş’ın balkona çıkarak kendisini boşluğa bıraktığını söylediği bildirildi.

