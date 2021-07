Bakanlık için AK Parti'ye CV gönderdiği ortaya çıkan, ancak amacına ulaşamayınca iktidarı eleştirmeye başlayan Özgür Demirtaş, Türkiye’nin dünyada büyük ses getiren SİHA’lara da dil uzatmıştı. Aynı Özgür Demirtaş, Türkiye'nin bulduğu doğalgaz rezervinin bir çikolata kadar değerli olmadığını iddia edip Türkiye ekonomisine büyük katsı sağlayacak doğalgaz keşfini de küçümsemişti. Tek işi yaptığı manipülatif açıklamalarla ekonomi üzerinden AK Parti'yi hedef almak olan CHP'nin ekonomisti olarak biilen Özgür Demirtaş, Twitter’da TT oldu. Peki Yaptığı manipülatif açıklamalarla bir yandan vatandaşa korku pompalayıp diğer yandan da AK Parti iktidarını hedef alan sözde ekonomist Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş nerelidir? Özgür Demirtaş ne iş yapıyor?

Özgür Demirtaş kimdir?

Özgür Demirtaş 12 Ağustos 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Orta okul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Özgür Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 2003 yılında doktor ünvanını kazandı.

Çalışmaları Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economic and Statisticsda yayınlandı. 25'in üzerinde akademik yayın yaptı. 2003 yılında, Yardımcı Doçent ünvanını alarak Baruch College City University of New York‘ta göreve başladı. 2012 yılında tenür unvanını bırakarak Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanlığını yürütmeye başlamıştır.