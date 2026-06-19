Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?

CHP’li belediyelere sanki durduk yere operasyon yapılıyormuş gibi, sadece CHP’li belediyelere operasyon yapıldığına dikkat çeken Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “CHP’li Belediyelere operasyon son hızla devam ediyor. İnsanın sorası geliyor. AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede? İntikam hırsınız bitmedi gitti. Varsa yoksa CHP” diye yazarak, yapılan operasyonların ihbarlar, aylar süren titiz çalışmalar, MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla delillendirildikten sonra yapıldığını görmezden geldi.