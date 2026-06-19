Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Eskinin ülkücüsü, yeninin devrimcisi CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilkokul seviyesinde paylaşımlarıyla hem güldürüyor, hem düşündürüyor.
CHP’li belediyelere sanki durduk yere operasyon yapılıyormuş gibi, sadece CHP’li belediyelere operasyon yapıldığına dikkat çeken Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “CHP’li Belediyelere operasyon son hızla devam ediyor. İnsanın sorası geliyor. AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede? İntikam hırsınız bitmedi gitti. Varsa yoksa CHP” diye yazarak, yapılan operasyonların ihbarlar, aylar süren titiz çalışmalar, MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla delillendirildikten sonra yapıldığını görmezden geldi.
Gündem
Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!
Gündem
CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar