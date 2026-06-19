  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Neden kabul edilmediği açıklandı! Cemil Tugay'dan AK Parti'ye başvuru Böylesini bir ABD'li söyler! Gazze için İran'ı suçladılar Cemil Tugay sonrası sıraya girdiler! CHP'de istifa dalgası Trump'tan Siyonistlere şartlı izin! Savaşı bitirmek istemiyorlar Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık BM’den dünyaya Gazze çağrısı! “Bu tablo sürdürülebilir değil” Trump'tan Gazze açıklaması! Hamas çağrıda bulundu Gerilim tırmanıyor! ABD, İsrail'i aşağıladı AP raporuna tepkiler peş peşe yağıyor Rusya, NATO'yu tehdit etti
Gündem Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?
Gündem

Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Özgür bunu mutlaka yeni partiye alsın! Enginyurt: AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede?

Eskinin ülkücüsü, yeninin devrimcisi CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, ilkokul seviyesinde paylaşımlarıyla hem güldürüyor, hem düşündürüyor.

CHP’li belediyelere sanki durduk yere operasyon yapılıyormuş gibi, sadece CHP’li belediyelere operasyon yapıldığına dikkat çeken Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “CHP’li Belediyelere operasyon son hızla devam ediyor. İnsanın sorası geliyor. AK Parti’nin belediyesi yok mu bu ülkede? İntikam hırsınız bitmedi gitti. Varsa yoksa CHP” diye yazarak, yapılan operasyonların ihbarlar, aylar süren titiz çalışmalar, MASAK raporları, HTS kayıtlarıyla delillendirildikten sonra yapıldığını görmezden geldi.

Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!
Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

Gündem

Tayyar: Parayı veren düdüğü çalmış! Özel, CHP kasasından fondaşlara ve trollere 755 milyon vermiş!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

Gündem

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP'den istifa etti

CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar
CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar

Gündem

CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar

15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!
15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!

Gündem

15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23