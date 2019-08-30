0553 313 94 23

Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime yollamayın"

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma-Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt üreticilerinin zor günlerden geçirdiğini, fakat biraz daha sabır gösterilerek üreticilerin ineklerini kesime göndermemeleri gerektiğini söyledi.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:14
Özgür Bakan: "İneklerinizi kesime yollamayın"

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma-Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt üreticilerinin zor günlerden geçirdiğini, fakat biraz daha sabır gösterilerek üreticilerin ineklerini kesime göndermemeleri gerektiğini söyledi.


Bandırma Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, süt üreticilerinin artan girdi maliyetleri ve enflasyon karşısında zor günlerden geçtiğini belirterek, süt üreticilerinin biraz daha sabrederek ineklerini kesime göndermemelerini istedi. Ulusal Süt Konseyinin referans olarak belirlediği fiyatlar ile reel piyasadaki fiyatların uyuşmadığının altını çizen Bandırma Erdek Süt Üreticileri Birliği Başkanı Özgür Bakan, “Belirlenen fiyatlar ile sütlerini satabilen üreticisi sayısı oldukça düşük. Süt üreticilerinin içinde bulunduğu sıkıntılı durum artık net olarak ortada. Ulusal Süt Konseyi belirlediği süt fiyatlarında bir an önce revizyona gitmesini talep ediyoruz. Eylül ayı üreticiler için borç ödeme ayıdır. Ancak süt üreticileri borçlarını ödeyemiyorlar. Süt üreticileri bu konuda devletten borçların faizsiz olarak ertelenmesini ya da yeniden yapılandırmasını bekliyor. Aksi durumda süt üreticileri borçlarını ödeme adına ineklerini kesime yollama noktasına gelecekler“ dedi.


Bakan, “Zor günlerde süt üreticilerinin biraz daha sabretmelerini bekliyoruz. İneklerini kesime yollamadan ağırlıklı olarak kaba yem ile besleyerek zor günleri atlamaları gerekiyor. Aksi halde süt veren hayvanların kesilmesiyle süt üretimi iyice düşecek ve Türkiye süt ithal eden bir ülke durumuna gelecektir“ dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    1. 21 yaşındaki genç havuzda boğuldu
    2. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü
    3. Psikolojik Danışman ve Rehberlik..
    4. Haşim Kılıç kimdir? Haşim Kılıç Ali..
    5. İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı..
    6. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim..
    7. Gölcük Donanması gemileri 30 Ağustos..
    8. Roma'dan Kolarov ve Medipol Başakşehir..
    9. Türkiye'den flaş F-35 açıklaması!
    10. Kayıp şahsı arama çalışmaları 9 ay..
    11. Büyük Zaferin 97'nci yıl dönümü
    12. 30 Ağustosta göndere Türk Bayrağı..
    13. Giryan'a saldırılarını yoğunlaştıran..
    14. Kıbrıs gazisi Veli Kıvrak Barış..
    15. Ergene Velimeşespor, yeni sezona..
    16. BESYO sınavında ter döktüler
    17. İstanbul Havalimanı’nda şüpheli paket
    18. Sivas’ta trafik kazası: 9 yaralı
    19. Altın Portakal’da kadın emeği Cahit..
    20. Aydın'da izinsiz jeotermal santral..
    21. Sivas’ta 4 Eylül Spor Salonu..
    22. Yer: Gaziantep... Bıçaklanmış tazı..
    23. Namık Altunsoy: "Galibiyetle başlamak..
    24. 100. Yıl Milli Mücadele Eskrim..
    25. Nurdağı’nda Zafer Bayramı kutlandı.
    26. Parlamento tatil edilmişti! Boris..
    27. Abdullah Gül ile ilgili son kulis..
    28. Binali Yıldırım’dan Sancaktepe..
    29. Kaymakam Dülgeroğlu, vatandaşlarla..
    30. Aydın'da villaya uyuşturucu..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak