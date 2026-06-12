Özgür atılmadan CHP durulmaz

Buğra Kardan İstanbul

Yargı kararıyla kaybettiği koltuğa yeniden oturmak için her yolu deneyen CHP’nin kadük Genel Başkanı Özgür Özel şimdi de hukukun arkasından dolanıyor. Önceki gün Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısının ardından kendisine yakın 9 milletvekilinin kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak yüksek disiplin kuruluna sevkedilmesinin ardından harekete geçen Özel ve ekibi, Kılıçdaroğlu’nun dün saat 13.00’te yapılacağını duyurduğu Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde istifa kartını devreye soktu. 57 üyeli Parti Meclisi’nde Özel’e yakın 28 isim istifa ederken, CHP Tüzüğü’nün 24/3 maddesi uyarınca 45 gün içinde olağanüstü kurultay toplama planı yapan Özel’in hevesi kursağında kaldı.

“5 kişi de kalsak durmayacağız”

Özel’in yanlış yorumda bulunduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Berhan Şimşek, “Parti Meclisi’nde 5 üye dahi kalsa hayat devam eder. Yargıtay’da dava sonuçlanmadığı için biz ne mahalli seçim ne de kurultay seçimi yapabiliriz. Olağanüstü bir durum olduğu için süreç devam ediyor” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise TBMM’ye yazdığı dilekçe ile Özel’in kullanımında makam odasının tahliyesini talep ederek, sert bir misilleme yaptı. Kaosu değerlendiren siyasiler ve hukukçular, istifalarla kanuna karşı hile yapıldığını ve Kılıçdaroğlu’nu edilgen hâle getirme planları yapan Özel kapı dışarı edilmedikçe partinin durulmayacağını söyledi.

“AĞAM BENİ KOVİ MİSİN?”

Akit’e konuşan eski CHP’li Avukat Sinan Yerlikaya, şunları söyledi: “Öyle ya da böyle MYK görevine devam eder CHP başsız kalmaz. Parti Meclisi, MYK adına çalışmaları yürütür. İstifa eden 28 üyeden doğan boşluk yedeklerle giderilir. Kurultaya gitmeyi gerektirmez. Gidip gitmeme kararını ancak Genel Başkan alır. Özgür Özel, kendince misillemeler yapıyor. Hukukun ardından dolaşarak bir yere varamayacağını bilmeli. Gaye Kılıçdaroğlu yönetiminin elini kolunu bağlamak, itibarını sarsmak, CHP’yi küçültmek hatta yok etmek. Yeni bir yapılanmaya gitmek için böyle bir yola tevessül ediyor. Belli ki kendisini CHP’den attırmak için her yolu deneyecek. Çünkü mağduru oynama derdinde. Kılıçdaroğlu’nun 9 isimle yetinmeyeceği açık. Özel de başına geleceği biliyor olmalı ki CHP’den hemen ihraç edilmek için yapmadığını bırakmıyor. Öyle anlaşılıyor ki o gidene kadar partiye rahat yok. Alışılmışın dışında bir strateji takip ediyor. CHP’nin küçülmesini istiyor. Ama muvaffak olmasına imkân yok. CHP, her şeye rağmen yolunda ilerler.”

“YOK OLACAĞININ FARKINDA DEĞİL”

Eski CHP’li Savcı Sayan da, şunları dile getirdi: “Özel’in garip garip eylemlerde bulunduğuna tanıklık ediyoruz. 27 arkadaşıyla istifa ederek kurultayı zorlama gayretine girdiğine şahitlik ediyoruz. Bu çırpınışları boşa. O da yakında bavulun eline verileceğini, CHP’den kapı dışarı edileceğini biliyor. Giderayak ortalığı karıştırmayı, partiyi itibarsızlaştırmayı amaçlıyor. Kılıçdaroğlu’na zarar vermeyi hedefliyor. Bir yanda da İmamoğlu’nun planına bağlı kalıyor. Muhakkak ki yeni bir parti almaya ya da kurmaya zemin hazırlıyor. Özel’in hâli kaza yapan sürücünün hikâyesini hatırlara getiriyor. O sürücü, kazanın akabinde usta çağırmak yerine yola devam ediyor. Motorun yanacağını, arabanın parçalarının oraya buraya savrulacağını öngöremiyor ve yok olmaktan kurtulamıyor. Öyle görünüyor ki yok olup gidecek. Siyasi hayatı bitecek. Özel’in kendine gelmesi gerekiyor. O, Gezi kalıntılarına ve dış güçlerden kuvvet alan eski siyasetçilere kanmamalı. Kandığı takdirde siyasi ömrünün biteceğini aklından çıkarmamalı.”

“YEDEK ÜYELERLE DEVAM EDİLİR”

Avukat Yurdal Kılıçer ise, şunları kaydetti: “Parti Meclisi, Genel Başkan’la birlikte çalışıyor; seçimlerde 60 asıl ve 15 yedek üye belirleniyordu. CHP Tüzüğü’ne göre üyelerin istifalarıyla Parti Meclisi düşmez ve işlevsiz hâle gelmez. Boşalan üyelikler, kurultayda belirlenen yedek üyelerle doldurulur. Bu aşamada yedek üyelerin önemi artar. Evvela tüm yedek üyeler çağrılır. Buna rağmen Parti Meclisi’nin üye sayısı tüzükte öngörülen asgari sayının altına düşerse yeni bir adım atılır. Parti Meclisi’nin yeniden oluşturulması için kurultay süreci gündeme gelir. Güncel tartışmalarda bu eşiğin Parti Meclisi üye tam sayısının üçte ikisi olduğu ve mevcut yapı üzerinden 40 üyenin altına düşülmesi durumunda Özel tarafı olağanüstü kurultay zorunluluğu doğacağı ileri sürülmektedir. Ancak mahkeme, kurultay süreci veya parti organlarıyla ilgili mevcut durumun korunmasına yönelik bir tedbir tesis etmişse, Parti Meclisi üyelerince toplu istifa verilmesi yeni bir kurultay zorunluluğu oluşturulması tedbir kararının amacını dolanma girişimi olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda konu yeniden mahkeme önüne taşınabilir ve mahkeme ek tedbir kararları verebilir’ görüşü dile getirilmektedir. Böyle giderse hukuk hüllecisi Özel de CHP’den gidici gibi.”