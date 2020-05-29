Özge Özpirinçci, çocuklara su tasarrufunun önemini animasyon ile anlattı

Her bir su damlasının önemini vurgulamak amacıyla Grundfos tarafından hazırlanan eğitici animasyon filmini, çevre ve iklim değişimi konularına olan hassasiyeti ve çalışmaları ile tanınan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci seslendirdi.

Dünyanın dörtte üçünü oluşturan suların yalnızca küçük bir kısmı temiz su kaynağı olarak kullanılabiliyor. Artan dünya nüfusu, iklim değişimi ve yanlış tüketim kısıtlı temiz su kaynaklarını tehdit ediyor. Uzmanlara göre eğer önlem alınmazsa 2030 yılında Türkiye’de de birçok kentin su kıtlığı yaşayabileceği ifade ediliyor. Danimarkalı pompa üreticisi Grundfos, alınan önlemleri desteklemek ve çocuklara suyun bilinçli kullanımını anlatmak üzere bir eğitim çalışması içeren animasyon filmi hazırladı.

Başarılı oyuncu Özge Özpirinçci’nin seslendirdiği çocuklara suyun hayat için önemini hatırlatan animasyon filmi dün (28 mayıs) itibariyle sosyal medyadan paylaşıldı. Her bir su damlasının önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan eğitici animasyon ile geleceğin koruyucusu olan çocuklara su tasarrufu bilincinin aşılanması hedefleniyor. Çocukların ilgisini çekecek keyifli animasyon, suyun doğru kullanımına ilişkin önemli bilgiler verilirken, anne-babaların da su tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi hatırlatılıyor.

Ayrıca Özpirinçci, bu projedeki gelirinin tamamını ünlü sanatçı Haluk Levent’in yönettiği ve son yıllarda yaptığı çalışmalar ile yardımlaşma başta olmak üzere doğaya, hayvana ve insanlara değer katan sürdürülebilir projeler üreten iş birliği hareketi Ahbap Derneği’ne bağışladığı kaydedildi.