Özge Özpirinçci'den tuhaf dua

15 Temmuz gecesi, sosyal medya hesabından "Ben 86 doğumluyum. Darbe görmedim, dinledim, filmlerini izledim. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla kendiniz ve ülkeniz için yapacağınız en güvenli hareket evinizde kalmak. Ailenizle, sevdiklerinizle evinizde kalın! Lütfen sokaklara çıkmayın! Bulunduğunuz yerde kalın! 24 saat bekleyin. Galeyana gelmeyin!" şeklinde mesaj palaşarak darbecilere karşı sokağa çıkan halkı engellemeye çalışan oyuncu Özge Özpirinçci, "Allah başka dert-keder" vermesin dedirtecek bir açıklama yaptı. Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile birlikteliğinden doğacak olan kızını kucağına almak için gün sayan Özpirinçci, "Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yakın dostum Berrak Tüzünataç ile birlikte bebeğin akrep burcu olmaması için dua ediyorum. Yay olsun istiyorum." dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise "Ne boş işlerle uğraşıyorsunuz. Hayatta başka hiç mi sorununuz yok? Bebeğinizin sağlıklı olması için dua edeceğinize böyle saçma sapan şeyleri mi düşünüyorsunuz" diyerek Özpirinçci'ye tepki gösterdi.