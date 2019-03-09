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(ÖZET) Trabzonspor Akhisarspor maç sonucu: 2-1 | Trabzonspor Akhisarspor goller

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini Nwakaeme ve Sosa atarken, Akhisarspor'un tek golünü Bokila kaydetti. Sarı kart gören Yusuf Yazıcı, gelecek hafta oynanacak olan Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. İşte Trabzonspor Akhisarspor maçının özeti...

09 Mart 2019 Cumartesi 18:48
(ÖZET) Trabzonspor Akhisarspor maç sonucu: 2-1 | Trabzonspor Akhisarspor goller

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Akhisarspor'u ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'un gollerini Nwakaeme ve Sosa atarken, Akhisarspor'un tek golünü Bokila kaydetti. Sarı kart gören Yusuf Yazıcı, gelecek hafta oynanacak olan Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü. İşte Trabzonspor Akhisarspor maçının özeti...

Trabzonspor Akhisarspor özet

Mücadeledeki ilk isabetli şut Yusuf Yazıcı'dan geldi. Ceza alanı dışında Onur'un çıkarken kaybettiği top sonrasında Yusuf'un içeri girmeden yerden şutu kaleci Lukac'ın ellerinde kaldı.

17. dakikada sağ kanattan kullanılan duran topa arka direkte boş kalan Novak'ın altı pas içinden yaptığı GOL vuruşunu Milan Lukac çıkardı.

21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta yine Lukac gole izin vermedi. Lukac'tan seken topu sol çaprazda Nwakaeme iki rakibne rağmen kaleye göndermek istedi ancak bu deneme az farkla yakın direk dibinden auta çıktı.

32. dakikada Ekuban'ın rakip ceza alanı yayı içerisinden sol ayağı ile yaptığı plase vuruş sağ kale gireğine çarpıp oyun alanına geri döndü.

34.dakikada Serginho'ya arkadan yaptığı faul sonrasında Yusuf Yazıcı, maçtaki ikinci sarı kartı gören oyuncu oldu ve haftaya oynanacak olan Erzurumspor maçında cezalı duruma düştü.

38. dakikada Trabzonspor'da ceza alnı dışında Ekuban'ın Rodellaga'ya verdiği pas sonrasında penaltı noktası gerisinden Rodallega'nın yaptığı GOL vuruşunda yine Lukac başarılıydı ve gole izin vermedi.

41. dakikada Trabzonspor ceza alanına gönderilen uzun topu Bokila indirdi ve Serginho'nun rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan yakın mesafeli şutunda Uğurcan gole izin vermedi.

42. dakikada Trabzonspor'un rakip yarı sahanın başından kullandığı duran topta Ekuban'ın arka direkten penaltı noktasına indirdiği topuna Nwakaeme'nin yaptığı yakın mesafeli şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

45. dakikada Trabzonspor ceza alanında Bokila'nın indirdiği topa Sissoko'nun penaltı noktası üzerinden yerden direk dibine yaptığı GOL vuruşunda Uğurcan Çakır uzandı ve topu çıkardı.

İlk yarı sona erdi.

46. dakikada Akhisarspor'un geliştirdiği kontra atakta savunma arkasına sarkan Bokila topla buluştu ve sol çaprazdan yerden yaptığı vuruşu Uğurcan kurtardı.

50. dakikada sol kanatta uzun topla buluşan Nwakaeme'nin ceza alanı yayı dışındaki arkadaşına pası sonrasında Yusuf Yazıcı'nın gelişine şutu etkisiz kaldı ve bu topu Lukac rahatlıkla kontrol etti.

65.dakikada Akhisarspor'un geliştirdiği kontra atak sonrasında rakip savunmayı 4'e 2 yakalayan Akhisarspor'da soldan Rotman'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığında sağına çıkardığı topu Bokila boş kaleye gönderdi.

67.dakikada Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna Olcay Şahan dahil olurken Kamil Ahmet Çörekçi kalan süreler için yerini Zargo Toure'ye bıraktı.

70.dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe vuruşunda Rodallega topu kafayla Nwakaeme'ye ulaştırdı ve yıldız futbolcu da meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora kısa süre içerisinde eşitlik getirdi.

73.dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir parmak, ceza sahası içinde yerde kaldı ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesi sonrasında kenara geldi ve pozisyonu izleyerek kararını değiştirmedi. .Topun başına geçen Sosa, penaltıyı gole çevirdi ve Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi.

79.dakikada Akhisarspor'un rakip ceza alanı dışından kaleye gönderdiği duran top az farkla doksan diye tabir ettiğimiz noktayı yalayarak auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Trabzonspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 18:48
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