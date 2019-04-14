ÖZET | Kayserispor Ankaragücü maç sonucu: 0-2 Kayserispor Ankaragücü goller

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor, Ankaragücü'nü konuk etti. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki maçtan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Tyler Boyd ve 90+6'da İlhan Parlak attı. İşte Kayserispor Ankaragücü maçından dakikalar...

Maçtan dakikalar

9. dakikada kontratak sonrasında bir anda sol çaprazda Moulin ile pozisyon bulan Ankaragücü'nde altı pas içine çevrilen pası son anda Kucher uzaklaştırdı.

11. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Varela'nın rakibinin üzerine gidip sağına çektikten sonra ceza alanı içi sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şutu yan ağlarda kaldı.

16. dakikada Deniz Türüç'ün akıllı bıraktığı top sonrasında ceza alanı yayı dışından Chery'nin yerden köşeye sert gönderdiği şutunu Altay iyi uzandı ve direk dibinden bu şutu kornere çeldi.

21. dakikada Ankaragücü savunmasının çıkarken kaptırdığı top sonrasında Chery, yine ceza alanı yayı dışından kaleyi yokladı ve Altay bu defa üzerine gelen topta da hata yapmadı.

25. dakikada sağ kanattan Kitsiou'nun ceza alanına paralel gönderdiği etkili ortasına penaltı noktası civarında Boyd kafa vuruşunu yaptı ancak üzerine gelen şutta Lung hata yapmadı.

26. dakikada Boyd'un sağ kanattan içeri gönderdiği ortasını Levent uzaklaştıramadı ve Şamil'den seken top altı pas dışında Sadaev'in önünde kaldı. Rus oyuncunun dönüp kaleye göndermek istediği şutu yandan auta çıktı.

28. dakikada Sadaev'in ceza alanı dışından savunmanın üzerinden gönderdiği pasında Pinto, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı ve yerden şutu az farkla uzak köşe dibinden auta çıktı.

41. dakikada Moulin'in savunma arkasına gönderdiği şık pas sonrası Kitsiou pozisyona girdi ve altı pas içine yerden göndermek istediği ortasını Kana Bıyık zamanında müdahalesi ile topu kornere çeldi.

Halis Özkahya ilk yarıyı btiren düdüğünü çaldı ve iki takımın da kaleyi yokladığı pozisyonlardan gol sesi çıkmadı.

49. dakikada sol kanattan Kucher'in ortasına kimse dokunmadı ve arka direkte Levent'in ıskaladığı top önünde kaldı ancak şut çekmekte geç kalınca Pazdan yattı ve topu uzaklaştırdı.

60. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu Deniz Türüç, yakın direk dibine gönderdi ancak Altay, adeta uzadı ve bu şutu ağlara gitmeden çıkarmayı başardı.

64. dakikada Ankaragücü'nün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna ön direkte Sedat Ağçay kafa vuruşu yaptı ve yakın mesafeden üzerine gelen şutta Lung hata yapmadı.

73. dakikada sağ kanattan gönderilen etkili ortaya arka direkte Kulusic'in yaptığı boş pozisyondaki kafa vuruşu direk dibinden auta çıktı.

75. dakikada sol çaprazdan rakip ceza alanına giren Deniz Türüç, kaleci ile karşı karşıya kaldığında kaleye vurmak yerine içeri çevirdiği topunu Pinto altı pas içinden uzaklaştırdı.

77. dakikada Stelios Kitsiou'nun savunma arkasına gönderdiği yüksek topu iki rakibinin arasından kontrol eden Boyd, kaleci kalesinden çıkınca topa dokundu ve Lung üzerinden topu boş ağlara gönderdi.

83. dakikada Pinto, ceza alanı dışında rakibini arkadan müdahalesi ile düşürdü ve Kayserispor, etkili bir noktadan frikik kazandı.Kayserispor'da bu frikik için topun gerisine Deniz Türüç geldi ve barajın sağından gönderdiği şutunu Altay hata yapmadan kontrol etti.

90+3. dakikada İlhan Parlak, rakip ceza alanı içinde yaptığı pres ile topu kazandı ve kalecinin de boşalttığı kaleye sol çaprazda dar açıdan yaptığı gol vuruşu yandan auta çıktı.

90+4. dakikada kendi yarı alanında kazandığı topla ilerleyen Sacko'nun sol çaprazda karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı sert şutu Lung çıkardı.

90+5. dakikada Ankaragücü hızlı gelişen atakta Aydın pasında İlhan parlak ile buldu ve 3 puanı garantiledi.

Ankaragücü bu galibiyetle puanını 35 yaparak ligde kalma yolunda büyük bir avantaj elde etti.

Kayserispor - Ankaragücü 11'ler

Kayserispor: Lung, Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Hasan Hüseyin, Şamil, Umut, Varela, Deniz, Chery

Ankaragücü: Altay, Kitsou, Ante, Pazdan, Pinto, Djedje, Sedat, Moulin, Sacko, Boyd, Sadaev.

Başkent ekibinde sarı kart cezalısı Dever Orgill ve kırmızı kart cezalısı Hector Canteros forma giyemeyecek.

Kayserispor 36 puanla 8. sırada yer alırken, MKE Ankaragücü, puan cetvelinde 32 puan ve averajla 14. sırada bulunuyor.