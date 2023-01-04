Özerklik isteyen küstah CHP'liye ayar! Bir daha insan içine çıkamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi, Barzani'nin kanalında CHP'nin özerklik planı olduğunu söyledi; bununla da yetinmeyip Güneydoğu’ya ‘Bakur Kürdistan’ dedi. Elçi'ye çok sert tepki gösteren Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Kılıçdaroğlu 100 yıllık partinin sonunu getirmeye yemin etmişçesine emin ve ağır adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"(...) Kemal Kılıçdaroğlu (...) 100 yıllık partinin sonunu getirmeye yemin etmişçesine emin ve ağır adımlarla ilerliyor. PKK’nın siyasi sözcüsü HDP ile işbirliğini geçtim, partinin içine PKK/HDP’lilerin fikriyatını da enjekte etmeye başladı.

Dün, Irak’taki Barzani Yönetimi’ne bağlı Rudaw isimli internet sitesinin, Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi ile röportajını okuyunca buna emin oldum.

“Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı, yerel yönetimler güçlendirilmeli ya da özerklik. Devletin yapısı değiştirilmeli...” gibi artık bilinen sözlerinden değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için “Bakur Kürdistan” ifadesini kullanmasından söz ediyorum.

PKK’NIN SÖYLEMİ YER BULMUŞ

Nefretten gözü dönmüş CHP kitlesi ne dediğimi anlamayacaktır ama izah etmeye çalışayım:

PKK’lı teröristler dört ülkeden kopartılacak parçalarla bir devlet kurma amacındadır. İran, Irak, Suriye ve Türkiye’den bölünecek parçalara Rojhılat (Doğu), Rojava (Batı), Bakur (Kuzey) ve Başur (Güney) adını verirler.

Rojava olarak adlandırılan bölge Suriye’nin kuzeyi yani Batı Kürdistan, Başur Irak Kürdistanı, Rojhılat İran Kürdistanı, Bakur ise Türkiye’deki sözde parçaya verilen isimdir.

RUDAW’IN KÜRTÇE YAYININDAKI FARK

İşte Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi’nin Rudaw ile yaptığı söyleşi boyunca Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden tıpkı PKK’lı teröristler gibi “Bakur Kürdistan” diye bahsetmesi dikkatimi çekti.

Daha da ilginci, Barzani yönetimine bağlı internet sitesi Rudaw, Elçi’nin kullandığı “Bakur Kürdistan” ifadesine Kürtçe internet sitesinde yayınladığı röportajda yer verirken, Türkçe olarak yayınlanan şeklinde, “bölge” diye bahsetti.

Ne demek istediğimi örnekle anlatayım:

Rudaw soruyor: “CHP’nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var CHP’nin?”

Elçi’nin cevabı Rudaw’ın Kürtçe sitesinde şöyle yayınlanıyor: “Kürt sorununun çözümü çok basit, neden? Bugün Kuzey Kürdistan’da bağımsızlık isteyen çok az insan var, en aşırı olanlar bile. Ayrılık ve bağımsızlık olmadığı sürece sistem içinde Kürt haklarını vermek çok kolaydır...”

Aynı sorunun cevabı Türkçe internet sitesinde “Kuzey Kürdistan” ifadesi çıkartılarak şöyle yayınlanıyor: “Bugün Kürt sorununun çözümü de çok kolay, neden? Bugün Türkiye’deki Kürtler arasında bağımsızlık isteyenlerin sayısı çok az. Bağımsızlık, ayrılık olmadığı sürece sistem içerisinde Kürtlerin haklarını elde etmesi de gayet kolaydır.

‘KUZEY KÜRDİSTAN’ VURGUSU

Rudaw’ın, röportajın sonunda Elçi’ye yönelttiği son soru Kürtçe internet sitesinde şöyle yayınlandı: “Son sorum, bu yıl Kuzey Kürdistan’dan birçok önemli isim CHP’ye katıldı. Siz de onlardan birisiniz. Hatırladıklarım İskender Ertoş, Rüstem Zeydan... Bu CHP’nin seçimde oylarını nasıl etkiler? Çünkü yıllarca CHP sadece tabela partisi olarak biliniyordu. Kuzey Kürdistan’daki hedefiniz nedir?”

Aynı soru Türkçe internet sitesinde “Kuzey Kürdistan” ifadesi çıkartılarak şöyle yayınlandı: “Son sorum şu; bölgede çok sayıda tanınmış şahsiyet CHP’ye katıldı. Siz de onlardan birisiniz. İskender Ertuş, Rüstem Zeydan hatırladıklarım... Bu husus, seçimde CHP oylarına nasıl bir etki yapacak? Çünkü yıllarca CHP bölgede bir tabela partisi olarak kaldı. Bölgede hedefiniz nedir?”

CHP’li Nuşirevan Elçi’nin soruya verdiği cevabın Kürtçe internet sitesinde yayınlanan ilk cümlesi “Kuzey Kürdistan’da CHP oylarının artacağını umuyoruz” olurken, Türkçe internet sitesinde, “Amacımız CHP’nin bölgedeki oylarının artması” olarak yayınlandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN GOOGLE’DAKİ SÖZLERİ

Söyleşide, özerklik ve anadilde eğitim gibi, Irak’taki gibi bir bölünmeye dair ne varsa konuşuluyor. Öyle ki konuşma bir yerinde iyice gülünçleşiyor. Irak’taki bölgesel yönetimin örnek olup olmayacağına dair sorudan sonra Rudaw muhabiri, şu soruyu soruyor:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum’ demişti. Bu şekilde bir tavır ile sizin bahsettiğiniz projelerin yerine getirileceğine inanıyor musunuz?” CHP’li Nuşirevan Elçi şu cevabı veriyor: “Bu sözleri duyduktan sonra, ben de kendisine sordurdum ve ‘Ben böyle bir şey demedim’ dedi. Bunu ben de Google’da diğer yerlerde baktım araştırdım. Böyle bir şey dememiş. Böyle bir şey söylediğini belirten kimse iftira atmıştır.” Google’a Kılıçdaroğlu’nun bu cümlesini yazdıktan sonra gelen haberlerden birisi de röportajı yapan Rudaw’ın 23 Aralık 2021 tarihli haberi. Başlık aynen şöyle: Kılıçdaroğlu: “Kürdistan lafından çok rahatsız oluyorum.”

Öyle anlaşılıyor ki, artık Kılıçdaroğlu da bu sözden rahatsız değil, sıra CHP tabanında alıştırılmasında..."